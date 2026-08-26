Russia-Ucraina in stallo, “Putin pronto a nuova escalation”. Trump: “Radcliffe a Mosca? Solo routine”. E Londra si prepara a un attacco

ROMA – “Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto”. Mosca starebbe quindi valutando di intensificare gli attacchi su Kiev e alle infrastrutture strategiche e chissà cos’altro. Queste le indiscrezioni, secondo l’agenzia americana Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, mentre dalla Moldova arriva l’ultima ed ennesima denuncia di violazione dello spazio aereo da parte di “un oggetto volante”, dopo gli attacchi russi sull’Ucraina. Ma non solo: l’agenzia statunitense, citando tre fonti vicine al Cremlino, riferisce che l’intensificarsi degli attacchi sta portando un numero sempre maggiore di funzionari russi a concludere che Putin potrebbe persino decidere di impiegare armi nucleari tattiche in Ucraina.

LA VISITA A MOSCA DI RATCLIFFE, LA VERSIONE DEL CREMLINO

L’indomani dell’improvvisa quanto misteriosa visita a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe dunque non sembra si registri affatto una svolta nel conflitto con Kiev. Intanto, dal Cremlino e dalla Casa Bianca emerge qualche altro timido dettaglio sulla visita del numero uno dell’agenzia di spionaggio statunitense. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto citare i temi dei colloqui e i nomi dei partecipanti, ha aggiunto che Ratcliffe non ha avuto colloqui con Vladimir Putin e che si è recato a Mosca “per contatti fra agenzie di sicurezza”.

MENTRE TRUMP MINIMIZZA: “SOLO ROUTINE”

Da Washington è lo stesso Donald Trump a dare il senso dell’insolita iniziativa: “Il suo soggiorno lì è in un certo senso di routine. Mi dispiace aver turbato qualcuno”. Ha quindi minimizzato la portata dell’evento il presidente degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda sul viaggio di ieri a Mosca di Ratcliff, durante un’intervista al The Glenn Beck Program.

INTANTO IL REGNO UNITO SI PREPARA “ALL’INEVITABILE”

Londra sta mettendo a punto un “piano di difesa interna” e una “campagna di informazione pubblica” per istruire i suoi cittadini a “fare scorta di acqua e cibo in scatola in previsione di eventuali emergenze”. Lo rivela il Financial Times di fronte alle sempre più crescenti minacce di attacchi esterni, che siano informatici, militari o che siano più legati a fenomeni ambientali e crisi climatiche.

IL FINANCIAL TIMES: PRESSING PER LA REDAZIONE DI UN MANUALE DI GUERRA E DI UNA CAMPAGNA SULLE EMERGENZE

Secondo il quotidiano inglese dunque “il governo britannico sta intensificando i lavori su un piano di difesa interna e sta elaborando una campagna di informazione pubblica sulla preparazione alle emergenze, sullo sfondo-aggiunge- delle minacce russe e di un attacco informatico a un impianto energetico del Regno Unito che si ritiene sia collegato all’Iran”.

Infatti sembrerebbe che la redazione di un “manuale di guerra” del governo, un documento per la difesa del Regno Unito contro le minacce esterne, sia stata accelerata dopo che l’ex primo ministro Keir Starmer ha avvertito quest’anno che “un attacco della Russia contro la Nato potrebbe verificarsi già nel 2030“. Nel frattempo, il governo di Andy Burnham sta preparando una campagna di sensibilizzazione per invitare le famiglie a prepararsi a gravi disagi causati da eventi come condizioni meteorologiche estreme o attacchi informatici, secondo quanto riferito al Financial Times da funzionari governativi. Nell’ambito della campagna, i funzionari hanno dichiarato che alla popolazione sarebbe stato raccomandato di assicurarsi di avere scorte di emergenza come cibo in scatola e acqua in bottiglia.

A MONTE LE MINACCE DELLA RUSSIA E L’ATTACCO HACKER A UN IMPIANTO ENERGETICO

L’attenzione sulla “resilienza nazionale”, spiega il quotidiano, è stata accentuata dalle minacce della Russia, la scorsa settimana, secondo cui ci sarebbero state “conseguenze” per il Regno Unito in seguito alle notizie sull’utilizzo da parte dell’Ucraina di droni di fabbricazione britannica in attacchi a lungo raggio. Parallelamente, sono molti i sospetti che attribuiscono ad hacker legati al regime iraniano un attacco a un piccolo impianto energetico non identificato nel Regno Unito, fatto che ha alimentato le preoccupazioni sulla vulnerabilità delle infrastrutture primarie del paese.