Federica Brignone post-intervento: “Sto bene e sono contenta, ora qualche giorno di stampelle”

ROMA – “Sono molto contenta, il mio ginocchio sta bene e anche io sto bene: adesso avrò le stampelle per qualche giorno per poi iniziare a fare fisioterapia”. Quindi “tornerò a fare preparazione atletica”. Così Federica Brignone all’indomani dell‘intervento chirurgico eseguito alla clinica La Madonnina di Milano, in cui le sono state tolte “placca e viti” dal ginocchio sinistro, infortunato il 3 aprile 2025.

La due volte campionessa olimpica di Milano Cortina è stata dimessa oggi dalla Casa di Cura. Al termine dell’operazione di ieri, il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi, si era mostrato ottimista sulle condizioni di Brignone. “Penso che in quattro-sei settimane potrà riprendere la sua attività- aveva detto- Il ginocchio sta meglio di quanto mi aspettassi, c’è una discreta situazione articolare e ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare, anche se non possiamo dare garanzie”.