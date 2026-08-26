mercoledì 26 Agosto 2026

Kean vuole solo il Como: la Fiorentina lo multa

Il Como ha messo sul piatto 42 milioni e 5 al giocatore, che ora si rifiuta di allenarsi con i viola

Data pubblicazione: 26-8-2026 ore 16:06Ultimo aggiornamento: 26-8-2026 ore 16:06

ROMA – Il Como o niente. Per ora niente, anzi la Fiorentina multa Kean. Secondo la ricostruzione di Fabrizio Romano, l’attaccante della Nazionale avrebbe scelto la via dello scontro diretto per forzare la propria cessione al Como, arrivando persino a saltare gli allenamenti pur di accelerare la partenza.

Una strategia personale che si intreccia con la pressione già esercitata dal Como, con cui Kean avrebbe trovato una piena intesa. Dall’altra parte del tavolo, però, c’è una Fiorentina determinata a non piegarsi. Non fino a quando non avranno trovato un rimpiazzo. Il mercato chiude l’1 settembre, c’è ancora tempo.

Kean avrebbe formalizzato la richiesta di partire, alzando ulteriormente la tensione con un vero e proprio braccio di ferro interno e rifiutandosi di allenarsi. VNelle settimane precedenti, le assenze del giocatore erano state attribuite ufficialmente a problemi fisici.

Sul piano finanziario, la situazione resta quella nota da giorni: il Como ha messo sul piatto 42 milioni di euro per la Fiorentina e circa 5 milioni netti per lo stesso Kean. Cifre importanti, ma non sufficienti a convincere i viola, che valutano il cartellino intorno ai 40 milioni più bonus e non hanno alcuna intenzione di svendere il proprio attaccante. La Fiorentina, anzi, avrebbe di fatto congelato l’intera operazione fino a quando non avrà individuato un sostituto all’altezza.

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