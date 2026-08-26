Un morto e cinque contagiati: la malaria all’aeroporto di Francoforte

ROMA – Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l’aeroporto di Francoforte, è morto dopo aver contratto la malaria. L’uomo, impiegato nel settore della movimentazione degli aeromobili, sarebbe stato contagiato da una zanzara arrivata sul luogo di lavoro all’interno di un aeromobile. Al momento sono 6 i casi di malaria registrati. Quando a metà luglio sono stati scoperti i primi contagi, il dipartimento di sanità pubblica tedesco aveva segnalato solo quattro pazienti. La persona deceduta è uno dei due individui che nel frattempo erano stati registrati come infetti.

Fraport presume che le persone abbiano contratto la malattia tramite le zanzare presenti a bordo dell’aereo e che non si sia verificata una trasmissione da uomo a uomo. Tale trasmissione è praticamente impossibile con la malaria, poiché si trasmette solo tramite infezione da sangue di donatore o punture accidentali con aghi. Secondo il portavoce, la compagnia ha avviato un’ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi gravi o addirittura fatali.

Il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) informa di aver ottenuto un documento interno aziendale di metà luglio in cui si afferma che i dipendenti addetti alle operazioni di carico/scarico, ai servizi tecnici e alla movimentazione merci dovrebbero consultare immediatamente il proprio medico di famiglia in caso di sintomi come febbre e menzionando la ‘malaria aeroportuale’. In caso di dubbio, è opportuno escludere un’infezione presso una struttura di medicina tropicale, come l’ospedale universitario di Francoforte. Altri sintomi includono mal di testa, dolori muscolari e diarrea. L’Organizzazione mondiale della sanità elenca anche confusione, convulsioni e problemi respiratori. Una diagnosi e un trattamento tempestivi sono fondamentali. Con le cure adeguate, la malaria può solitamente essere trattata efficacemente.

Il Robert Koch Institute evidenzia che la malattia si manifesta tipicamente soprattutto nelle regioni tropicali e subtropicali, in particolare nei Paesi di Africa, Asia e Sud America. In Germania, il numero di casi è relativamente basso. Negli ultimi anni, l’Istituto ha registrato circa 500-600 casi importati all’anno.

Secondo lo stesso Istituto, la malaria aeroportuale, come quella verificatasi a Francoforte, è una forma di infezione molto rara al di fuori delle cosiddette aree endemiche, ovvero al di fuori delle zone in cui la malattia si manifesta abitualmente, poiché le zanzare provenienti da aree endemiche vengono trasportate in altri continenti tramite aerei cargo o passeggeri.

Il ministero degli Esteri tedesco ricorda che la malaria è una patologia potenzialmente letale trasmessa dalle zanzare, attive al crepuscolo e di notte. “Soprattutto nei gruppi a rischio- si legge- la malattia può portare al coma e alla morte. La protezione dalle punture di zanzara e l’uso di farmaci preventivi possono evitare la malattia”.