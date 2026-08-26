VIDEO| Le guardie inglesi a Buckingham Palace omaggiano Dolly Parton suonando “9 to 5”

ROMA – Dopo i vari omaggi negli Stati Uniti, anche il Regno Unito ricorda Dolly Parton. Questa mattina, le guardie inglesi a Buckingham Palace hanno reso onore all’artista del Tennessee suonando uno dei suoi brani più celebri: “9 to 5”. Il video è stato pubblicato dai canali social ufficiali della Royal Family.

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“Ricordiamo la compianta, grande Dolly, che ha portato gioia, conforto e ispirazione a tantissime persone, compresi i milioni di bambini che hanno ricevuto libri gratuiti grazie alla sua Imagination Library”, si legge nel post. “Ti ameremo per sempre”, conclude il messaggio citando un altro grande pezzo della cantautrice, “I will always love you”.