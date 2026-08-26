mercoledì 26 Agosto 2026

VIDEO| Le guardie inglesi a Buckingham Palace omaggiano Dolly Parton suonando “9 to 5”

La clip è stata pubblicata dai canali social ufficiali della Royal Family

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 26-8-2026 ore 15:01Ultimo aggiornamento: 26-8-2026 ore 15:03

ROMA – Dopo i vari omaggi negli Stati Uniti, anche il Regno Unito ricorda Dolly Parton. Questa mattina, le guardie inglesi a Buckingham Palace hanno reso onore all’artista del Tennessee suonando uno dei suoi brani più celebri: “9 to 5”. Il video è stato pubblicato dai canali social ufficiali della Royal Family.

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“Ricordiamo la compianta, grande Dolly, che ha portato gioia, conforto e ispirazione a tantissime persone, compresi i milioni di bambini che hanno ricevuto libri gratuiti grazie alla sua Imagination Library”, si legge nel post. “Ti ameremo per sempre”, conclude il messaggio citando un altro grande pezzo della cantautrice, “I will always love you”.

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