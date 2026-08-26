mercoledì 26 Agosto 2026

Anche l’Italia scende dal carro di Infantino

La Figc di Malagò ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Infantino per le elezioni alla presidenza Fifa di marzo 2027: "Ci riconosciamo nel modello Uefa"

Data pubblicazione: 26-8-2026 ore 14:56Ultimo aggiornamento: 26-8-2026 ore 14:56

ROMA – La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo 2027. Questa scelta, spiegano da via Allegri, “intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Figc, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente Aleksander Ceferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali”.

Queste le parole del presidente Giovanni Malagò: “Continueremo a lavorare al fianco della Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. Ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti”.

Leggi anche

FOTO | Compleanno a tutta velocità: Kimi Antonelli fa festa sugli scivoli dell’Aquafan

di Redazione

Un giocatore di football americano su 4 si ammala (e muore) di encefalopatia traumatica cronica

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia