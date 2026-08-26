VIDEO| Violenta alluvione in Nepal: si temono molte vittime e dispersi

ROMA – Una violenta alluvione ha colpito numerosi villaggi nel nord del Nepal, al confine con il Tibet. Finora ci sarebbero 9 morti e 12 persone tratte in salvo, ma si temono molte vittime e dispersi. Dai social, intanto, arrivano le immagini della catastrofe che mostrano la potenza dell’acqua distruggere strade, ponti e impianti energetici.

Secondo il ministro degli Esteri nepalese Shishir Khanal, citato da Cnn, l’alluvione lampo è stata causata da un terremoto che ha innescato una grande frana, bloccando il fiume Bhote Koshi. “Oggi alle 8:37 si è verificato un terremoto che ha provocato una grande frana, bloccando il fiume e causando, a quanto pare, l’alluvione”, ha dichiarato il ministro durante una riunione alla Camera dei Rappresentanti.

L’United States Geological Survey, che registra i terremoti in tutto il mondo, ha rilevato un terremoto di magnitudo 4.4 nella regione nello stesso momento di quello citato da Khanal.

L’allerta rimane massima e la polizia del Nepal ha raccomandato prudenza. “A causa dell’ingresso di una grande piena proveniente dal Tibet nella Bhote Koshi, nel distretto di Rasuwa, si raccomanda agli abitanti delle aree costiere del fiume Trishuli, inclusi i distretti di Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha e altre località, di rimanere in luoghi sicuri mantenendo un alto livello di allerta fino all’arrivo di ulteriori comunicazioni”, si legge in uno dei messaggi pubblicati sui social.

Gli elicotteri stanno perlustrando la zona, ma in alcuni punti il ​​livello dell’acqua è troppo alto per consentire l’atterraggio. “Potrebbero esserci numerose vittime o ingenti danni materiali”, ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters l’amministratore distrettuale Narendra Pariyar. “Ma al momento non posso dirlo con certezza”, ha sottolineato.

IL PRESIDENTE XI JINPING ORDINA DI “INTENSIFICARE GLI SFORZI DI RICERCA E SOCCORSO”

Oltre confine, il Tibet ha segnalato “numerose vittime” e dispersi nella vicina contea di Gyirong, a seguito di una frana che ha colpito un valico di frontiera tra Cina e Nepal, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. “Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di intensificare gli sforzi di ricerca e soccorso per le persone disperse”, riporta l’agenzia. Il leader ha anche chiesto “di rafforzare il monitoraggio e l’allerta precoce per garantire operazioni di soccorso scientifiche e prevenire disastri secondari”.

Nepal flash flood –



नेपाली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 32 पुलिसकर्मियों, 25 पिलग्रिम सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की सूचना है। मतलब इनसे संपर्क कट गया है। हैलिकॉप्टरों ने 12 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट बह गए हैं।



पत्रकार… https://t.co/C6kuBf1HJp pic.twitter.com/UsZRTxSdX9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026

DISPERSI CENTINAIA DI TURISTI

Il Nepal Tourism Board fa sapere che “la polizia turistica e gli operatori del settore turistico stanno lavorando per verificare la posizione e le condizioni di sicurezza dei turisti e dei viaggiatori che si trovano o stavano transitando nelle aree colpite”. Secondo un rapporto preliminare, ci sarebbero “384 viaggiatori, tra cui 291 stranieri e 93 nepalesi, che risultano dispersi nelle zone colpite”.