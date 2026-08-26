Addio Dolly Parton: le 10 canzoni più belle della star del country

ROMA – Un’icona senza tempo che continuerà a vivere attraverso i suoi brani, un’eredità fatta propria da numerosi altri artisti delle generazioni successive. Dolly Parton ci ha detto addio all’età di 80 anni, ma il suo destino era già scritto: essere immortale. L’artista, stella della musica country, durante la sua carriera ha regalato canzoni che sono diventate universali e oggi tutti piangono la sua scomparsa: da Donald Trump a colleghi come Paul McCartney, Cindy Lauper e Beyoncé.

Ecco i 10 brani più belli da ascoltare.

1. JOLENE

Riconosciuta dalla rivista Rolling Stone come la più grande canzone country di tutti i tempi, “Jolene” venne pubblicata come singolo alla fine del 1973 per poi raggiungere la vetta delle classifiche nel febbraio 1974. L’ispirazione stilistica e il titolo traggono origine dall’unione di due vicende biografiche: da un lato le civetterie di una cassiera di banca nei confronti del marito Carl Dean, dall’altro l’incontro con una giovane fan di nome Juline, il cui nome venne scandito ritualmente da Parton per comporre il ritornello. A differenza dei canoni tradizionali della musica country, nei quali la rivalità femminile sfocia nell’invettiva, la protagonista di “Jolene” si rivolge all’antagonista con implorante vulnerabilità, riconoscendone l’irresistibile bellezza e implorandola di non sottrarle l’amato.

2. JUST BECAUSE I’M A WOMAN

Rilasciata come title track del suo secondo album solista per la RCA Victor , “Just Because I’m a Woman” rappresenta uno dei primissimi manifesti di affrancamento femminile all’interno del panorama puritano di Nashville negli anni Sessanta. La genesi del brano risale a un diverbio coniugale con il marito Carl Dean riguardo al rispettivo passato sentimentale prima del matrimonio 3 . Parton decodificò la frustrazione per il diverso giudizio morale riservato a uomini e donne componendo un testo diretto e privo di edulcorazioni moralistiche

3. I WILL ALWAYS LOVE YOU

Composta nella medesima sessione creativa che diede vita a “Jolene”, “I Will Always Love You” nacque come lettera d’addio professionale indirizzata al cantante e produttore Porter Wagoner. Dopo sette anni di collaborazione nel suo celebre show televisivo, Parton avvertì l’esigenza impellente di intraprendere una carriera da solista autonoma. Di fronte all’opposizione di Wagoner, titubante nel lasciar partire la sua partner artistica, Parton scelse la musica per esprimere una gratitudine scevra da risentimenti ma irremovibile nella decisione di intraprendere la propria strada.

La traccia raggiunse la prima posizione delle classifiche country in due decenni differenti (1974 e 1982), un primato storico che ne attesta la straordinaria forza strutturale. L’interpretazione pop di Whitney Houston nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard la trasformò in un fenomeno commerciale di scala planetaria. L’aspetto industriale più rilevante resta la decisione di Parton di mantenere la titolarità esclusiva dei diritti di pubblicazione d’autore, rifiutando persino l’offerta di registrazione da parte di Elvis Presley pur di non cedere la metà dei suoi diritti edizioni. Tale intuizione imprenditoriale le ha garantito un’autonomia finanziaria senza precedenti nell’industria musicale.

4. 9 TO 5

Composta per l’omonima commedia cinematografica del 1980 interpretata da Parton al fianco di Jane Fonda e Lily Tomlin, “9 to 5” è un inno pop-country che affronta direttamente la questione dei diritti del lavoro e delle disuguaglianze di genere. La traccia presenta una peculiarità ritmica divenuta celebre: l’effetto sonoro della macchina da scrivere è stato riprodotto da Parton sfregando tra loro le proprie unghie acriliche durante la scrittura della canzone. Il testo denuncia l’alienazione del lavoro d’ufficio, l’assenza di riconoscimento professionale per le segretarie e il divario salariale patriarcale.

5. COAT OF MANY COLORS

“Coat of Many Colors” sintetizza la capacità dell’autrice di convertire il ricordo della deprivazione materiale in una testimonianza di elevazione spirituale e dignità familiare. Composta nel 1969 – appuntando i versi sul retro di una ricevuta di lavanderia a secco – la canzone descrive un episodio reale dell’infanzia di Parton. La madre le aveva confezionato un abito unendo scampoli di tessuti di recupero, accompagnando il lavoro con il racconto biblico di Giuseppe e del suo abito dalle molte maniche. L’impianto narrativo mette in luce il contrasto tra lo scherno subito a scuola dai compagni benestanti e la consapevolezza della protagonista, conscia che la vera ricchezza risiede nell’amore e nella dedizione materna.

6. MY TENNESSEE MOUNTAIN HOME

Brano guida dell’omonimo concept album del 1973, “My Tennessee Mountain Home” si configura come un’elegia pastorale incentrata sulla casa d’infanzia dell’artista, una modesta cabina di legno a Sevier County. In quest’opera, Parton adotta un approccio quasi etnomusicologico nel ritrarre la vita delle Smoky Mountains, descrivendo dettagli di un’esistenza semplice, scandita dal contatto con la natura e dalle tradizioni comunitarie.

7. LIGHT OF A CLEAR BLUE MORNING

Rilasciata nel marzo del 1977 all’interno del disco “New Harvest…First Gathering” — il primo album da lei direttamente coprodotto —, “Light of a Clear Blue Morning” fu definita dall’autrice come il suo vero e proprio canto di liberazione spirituale dopo la dolorosa rescissione del contratto con Porter Wagoner.

8. HERE YOU COME AGAIN

“Here You Come Again” (1977) si distingue come una delle rare eccezioni nel suo catalogo non firmate da lei in veste di autrice. La traccia fu scritta dalla rinomata coppia del Brill Building formata da Barry Mann e Cynthia Weil e prodotta da Gary Klein. Il brano affronta l’incapacità di opporre resistenza al ritorno di un vecchio amore capace di smantellare ogni difesa emotiva

9. ISLANDS IN THE STREAM CON KENNY ROGERS

Scritta dai Bee Gees (Barry, Robin e Maurice Gibb) e inizialmente pensata in chiave R&B per Diana Ross, “Islands in the Stream” fu registrata da Dolly Parton in coppia con Kenny Rogers per l’album “Eyes That See in the Dark” (1983). La collaborazione nacque per pura casualità: insoddisfatto della resa iniziale del brano, Rogers accolse il suggerimento del produttore Barry Gibb di coinvolgere Parton, la quale si trovava casualmente nello stesso edificio di registrazione a Nashville.

Il brano combina ritmi country-pop con venature soul e arrangiamenti di ottoni e sintetizzatori. Il singolo conquistò la vetta delle classifiche Billboard Hot 100 e Hot Country Songs nel 1983, vendendo oltre tre milioni di copie fisiche negli Stati Uniti e diventando un punto di riferimento nella storia dei duetti popolari.

10. THE BARGAIN STORE

Inserita nell’album omonimo del 1975, “The Bargain Store” ricorre alla metafora del negozio di merce usata per raccontare la condizione emotiva di una donna segnata da delusioni sentimentali passate. La lirica descrive un cuore ferito ma ancora capace di donare affetto sincero a chi sappia apprezzarne il valore intrinseco, pur con i segni dell’usura causati dai traumi precedenti.