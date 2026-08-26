L’Empire State Building a New York si tinge di rosa per salutare Dolly Parton. Trump ordina bandiere a mezz’asta per una settimana

ROMA – L’America piange la sua star e la ricorda tingendo di rosa monumenti e luoghi chiave. Dolly Parton se ne è andata a 80 anni dopo una breve malattia, lasciando attoniti quanti la credevano un’icona senza fine. E, ieri sera, subito dopo l’arrivo della notizia del suo addio, si sono moltiplicati gli omaggi in giro per il Paese. L’Empire State Building a New York e la ruota panoramica di Santa Monica si sono illuminati di rosa per salutare l’interprete di brani indimenticabili come “Jolene”, “I will always love you” e “9 to 5”.

“Dolly è stata un’icona culturale globale, la cui carriera, durata sette decenni, ha raggiunto generazioni di fan- ha scritto l’account X dell’Empire State Building pubblicando la dedica alla star-. Oltre al suo contributo al mondo dello spettacolo, Dolly lascia un importante lascito filantropico attraverso la Dollywood Foundation e la Imagination Library, che ha fornito centinaia di milioni di libri a bambini di tutto il mondo“.

Tonight, the Empire State Building tower lights will turn to a pink sparkle at 9:25 to honor the late Dolly Parton.



Dolly was a global cultural icon whose seven-decade career reached generations of fans. Beyond entertainment, Dolly leaves a significant philanthropic legacy… pic.twitter.com/Pu5rtdfe0r — Empire State Building Observation Deck (@EmpireStateBldg) August 25, 2026

From Washington, D.C. to her Tennessee mountain home, country legend Dolly Parton touched the lives of millions with her art and her good deeds.



While the world mourns the singer-songwriter, tributes are being placed to honor the late legend. One such tribute will include an… pic.twitter.com/P7naf4rJ0Z August 26, 2026

TRUMP: “BANDIERE A MEZZ’ASTA PER UNA SETTIMANA”

E a piangere “una delle più grandi cantanti country – e non solo – di tutti i tempi” è anche Donald Trump. Il presidente Usa su Truth ha commentato parlando di “una vera perdita per milioni di persone”: “Non c’è mai stata e mai ci sarà un’altra come lei”, ha scritto. Poi l’annuncio: “In suo onore, farò abbassare a mezz’asta la bandiera americana in tutti gli Stati Uniti per una settimana, a partire da stasera alle 18:00. Riposa in pace, Dolly! Il mondo ti vuole bene”.

L’OMAGGIO DI GOOGLE

La omaggia anche Google che le dedica un’animazione: cercando il nome della cantautrice nella barra delle ricerche, oltre ai risultati, sullo schermo compaiono la scritta “We’ll always love you” e alcune farfalle (simbolo dell’artista) che volano verso l’alto.

I MESSAGGI DEI COLLEGHI

In queste ore è grandissimo il cordoglio di fan e colleghi di Dolly Parton che, sui social, stanno lasciando un messaggio per l’artista.

“Una notizia tristissima”, la definisce Paul McCartney su Facebook, pubblicando alcune foto in bianco e nero. “Era una donna meravigliosa. La incontrai per la prima volta a Nashville, al Grand Ole Opry, dove si esibiva con la star della musica country Porter Wagoner e stava per intraprendere la carriera da solista. Era così vivace e piena di vita che è difficile accettare la notizia della sua scomparsa“, aggiunge il cantautore.

“Il suo talento di autrice e interprete, così come il suo impegno filantropico, non avevano eguali nel mondo della musica country; è difficile immaginare un mondo senza Dolly. Era un’imprenditrice molto intelligente, consapevole del valore della sua musica e, soprattutto, dell’impatto che aveva sulle persone in tutto il mondo. Non c’è stato onore più grande per me che sentirle cantare la mia canzone ‘Let It Be’; anche se il mio contributo è stato minimo, sono profondamente onorato che l’abbia fatto. Sono orgoglioso di averla conosciuta e di aver ammirato il suo talento unico”, prosegue Paul. E conclude: “Grazie, Dolly, per la musica meravigliosa che hai regalato a me e al mondo intero. Ti vorremo sempre bene; che Dio ti benedica e riposa in pace. Sei stata la migliore”.

“Dolly, sei stata il nostro punto di riferimento. La stella polare”, ha scritto Beyoncé sul suo sito web. Le due avevano collaborato in “Cowboy Carter”, l’album country di Beyoncé uscito nel 2024 che includeva una rivisitazione del classico del 1973 di Parton, “Jolene”.

“Audace e brillante. Di talento e tenace. Hai impartito tante lezioni su come essere unici, fedeli a se stessi– ha aggiunto Beyoncé-. Ti sono grata per la tua arte, il tuo cuore, la tua generosità, il tuo umorismo e il tuo spirito imprenditoriale”.

Si è detta sconvoltaJane Fonda che, su Instagram, ha lasciato un lungo ricordo della cantautrice. “Dolly sarà sempre con noi; era così presente, così potente, così generosa e giocherellona che si è intrecciata per sempre nelle nostre vite e nei nostri cuori. Ci restano i ricordi di lei, le sue canzoni, Dollywood, ‘9 to 5’, i milioni di libri che ha fatto arrivare nelle mani dei bambini, tutte le immagini iconiche che ce la riportano alla mente. E sono tutte benedizioni. Siamo grati per tutto ciò che ci ha lasciato per alleviare la nostra tristezza in questo momento. Non ho mai conosciuto nessuno come lei. Era, allo stesso tempo, una ragazza del Sud birichina e giocherellona, ​​venuta dalle valli del Tennessee, e una pensatrice profonda e sensibile, capace di guardare oltre le apparenze fino all’essenza più vera delle persone. Era tante cose… autrice di testi, cantante, polistrumentista, scrittrice, burlona, ​​visionaria, un’amica leale che non andava mai a letto prima di aver riso così tanto da doversi stringere le gambe per non farsela addosso”, si legge nel post.



“Aveva l’istinto di chi sa sopravvivere e sembrava sapere sempre cosa fare e cosa dire per sistemare le cose… salvo poi sporgere il sedere dal finestrino dell’auto e mostrare il lato B verso la casa di Kenny Rogers. Era l’incarnazione prorompente dell’empatia. Ed è proprio questo aspetto di lei che vorrebbe vederci custodire gelosamente”, ha aggiunto. “Ai suoi fan gay e trans: voglio che sappiate che vi amava. Lo sapete anche senza che ve lo dica io. Amava tutti i suoi fan, che sono una moltitudine. E sapete che non vuole che vi disperiate ora. Mettetevi in ​​ghingheri e celebrate il suo spirito. Ma prima, guardate l’episodio finale di *Grace and Frankie*, in cui interpreta un angelo: il capo supremo degli angeli della classe operaia in Paradiso”, si legge ancora. “Riposa in pace, donna meravigliosa. Ti vogliamo bene”, ha concluso.

“Che meravigliosa cantautrice e cantante era Dolly. Ha unito così tante persone; ci mancherà moltissimo”, ha scritto Mick Jagger. “Scioccato e devastato nell’apprendere della scomparsa di Dolly. Un’artista immensa: unica e insostituibile, dotata di un cuore gentilissimo“, ha commentato Elton John in una storia.

“Ho così tanti ricordi legati a Dolly che è difficile sapere da dove cominciare. Come ogni bambino, sono cresciuto amando Dolly Parton. Faceva parte della nostra vita: era in TV, proprio lì nei nostri salotti”, ha scritto Billy Ray Cyrus pubblicando un’immagine con la star e la figlia Miley di cui era madrina. Le due- in più occasioni – si sono esibite insieme.

“Non ci credo, abbiamo appena perso l’anima più pura. Riposa nella Gloria, Dolly. Il mio cuore duole”, ha scritto la giovane artista su X.

I can't believe we just lost the purest soul. Rest in Glory, Dolly. My heart aches. pic.twitter.com/EXLcyB0AJn — Miley Official (@MileyCyrusBz) August 25, 2026

“Non dimenticherò mai quando, nel 1992, entrai nel suo camerino per scusarmi di tutte quelle storie sui tabloid che sostenevano avessi una relazione con lei. Con il suo tipico stile, Dolly mi guardò, mi fece l’occhiolino e disse:‘Tesoro, queste sciocchezze fanno vendere i dischi!’. Di recente Dolly mi ha mandato un messaggio bellissimo, dicendomi che mi voleva bene con tutto il cuore. Io la amerò sempre allo stesso modo… con tutto il cuore… e sarà sempre così”, ha concluso.

“Faccio fatica a immaginare un mondo senza Dolly– ha commentato Cindy Lauper-. Il cuore di Dolly era grande quanto il suo talento. Non è stata solo una grande cantante, cantautrice, attrice e star della TV: Dolly ha vissuto la sua arte. Ha usato la sua arte, la sua fama e il suo denaro per aiutare tantissime persone. Non saprei nemmeno dire quante volte mi sono chiesta: ‘Cosa farebbe Dolly?’. È stata un grande esempio per tutti noi. Spero che si trovi in ​​un luogo insieme a Carl, ai suoi genitori e a tutti i suoi cari che non ci sono più. Ci mancherà tantissimo. Riposa in pace, Dolly”.

“C’è un vuoto nell’universo. Non c’è mai stata, né mai ci sarà, un’altra come Dolly– scrive Sheryl Crow- Non la conoscevo bene, eppure le volevo bene come a una di famiglia… tutti noi glie ne volevamo. Era una narratrice straordinaria, sia nella musica che nella vita reale. Ma era anche una persona amorevole e compassionevole, guidata dalla bontà in tutto ciò che faceva. Mi mancherà sapere che è su questa terra, ma non sarà mai lontana. Riposa in pace, Dolly; ti vogliamo bene”.

La omaggi anche Eminem pubblicando un messaggio ricevuto da Dolly che si congratulava con lui per la stella nella Rock & Roll Hall of Fame: “Mi dispiace non aver mai avuto l’occasione di incontrarti, ma ricevere questo messaggio da Dolly mi ha davvero colpito. Non era affatto tenuta a dedicare del tempo a farlo. Anche per un ragazzo che ascoltava soprattutto rap, lei era un’icona. Una superstar in ogni senso. Riposa in pace, Dolly. E grazie per le tue gentili parole”.

“Come per il resto del mondo, il mio cuore si è stretto alla notizia della scomparsa della cara Dolly. Ha significato così tanto per così tante persone, per così tanto tempo”, ha dichiarato Katy Perry. “Per me, è stata un esempio di donna capace di sfidare gli stereotipi per decenni. Ha dimostrato che un seno prosperoso, una grande intelligenza e una voce potente possono convivere in un corpo minuto! Ma la cosa più grande di lei, in assoluto, era il suo cuore”.



“Ho avuto l’onore di incontrarla e di cantare con lei diverse volte- ha aggiunto-. Ogni volta che vedevo Dolly, lei era pura gioia: dolce (ma mai stucchevole) e piena di grinta. Il suo modo di guardare alla vita con ironia è sempre stato per me una fonte d’ispirazione… Ricordo di aver sognato di farla cantare con me durante il mio spettacolo del Super Bowl, facendola spuntare da uno stivale da cowboy tempestato di strass, grande quanto un palazzo… e anche se all’epoca non poté partecipare, inviò al mio team un messaggio dolcissimo via fax… era il 2015!”



“Se c’è qualcuno a cui ispirarsi e su cui modellare la propria vita, quella è Dolly. Dolly era glamour, divertente e incredibilmente gentile. La sua stella brillerà per sempre e scommetto che sta già decorando le porte del Paradiso con gli strass. Ti vorremo sempre bene, Dolly!”, ha concluso Perry

“Un mondo senza Dolly non sembra possibile, reale o giusto”, ha detto Taylor Swift citata da Deadline. “Ma grazie alla generosità infinita con cui ha trascorso il suo tempo su questa terra e alle innumerevoli vite che ha cambiato in meglio, la sua eredità sarà eterna”, ha aggiunto.

Tra le star più giovani a ricordare Dolly c’è Sabrina Carpenter: “Dopo il nostro primo incontro, le uniche cose che riuscivo a dire erano: ‘È davvero un angelo sceso in terra’ e ‘Sembriamo quasi sorelle!. Custodirò gelosamente le nostre risate e le nostre conversazioni; porterò sempre con me la tua saggezza, il tuo modo giocoso di vedere la vita e il tuo perfetto senso dell’umorismo, come un tesoro da tirare fuori nei giorni più cupi. Non ci sarà mai più un’altra come te; quanto siamo fortunati ad aver conosciuto la tua magia unica, oltre alla tua voce, alle tue canzoni e al tuo cuore, cose che capitano una volta sola nella vita. Il mondo cercherà per sempre di ritrovare la tua luce. Ti vorrò sempre bene”.