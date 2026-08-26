Pakistan, scoppia un incendio in un ospedale di Islamabad: morti 14 neonati

ROMA – Quattordici neonati sono morti in un incendio scoppiato nel reparto neonatale di un ospedale di Islamabad, il Pakistan Institute of Medical Sciences. Le fiamme sono divampate nelle prime ore del mattino. L’allarme è, infatti, scattato intorno alle 6:54, apparentemente in seguto all’esplosione del compressore del condizionatore che si trovava all’interno del reparto.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. “Sono state schierate sei unità dei vigili del fuoco e quattro ambulanze. L’incendio è stato posto sotto controllo prontamente. I bambini salvati sono stati trasferiti in Terapia Intensiva per un trattamento immediato“, riporta su X l’account del Capital Development Authority (CDA) di Islamabad.

Il primo ministro Shehbaz Sharif, confermando le 14 morti in un messaggio pubblicato dal suo ufficio, ha espresso profondo cordoglio, inviando “le sue più sentite condoglianze ai familiari dei piccoli innocenti”, e ha ordinato un’indagine immediata al fine di scoprire “le cause dell’incidente, identificare i responsabili e adottare le misure più severe possibili”. “La perdita di questi bambini rappresenta una tragedia irreparabile”, ha concluso Sharif.