L’oroscopo di mercoledì 26 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
È possibile che in questi giorni tu sia un po’ in pena per delle questioni di carattere pratico. Guerra fredda in amore.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Malessere ai piedi o alle gambe: escluso questo, la giornata procede bene. Se ultimamente è mancata, puoi ricreare una certa intesa con il partner. Meglio essere decisi e gentili come tu sai essere, ma non pensare sempre a questioni di soldi e lavoro.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Bisogna essere prudenti, nulla di grave, ma la pazienza è un po’ difficile da trovare visto che ultimamente, soprattutto in amore e in famiglia, ci sono state diverse perplessità.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Dovrai insistere parecchio per avere ciò che meriti, ma dai prossimi giorni inizieranno ad arrivare i primi momenti positivi. Ritardi se avevi commissionato lavori in casa, discussioni.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
I progetti, le novità in vista nei prossimi mesi porteranno un buon successo personale. Per l’amore in questo momento sei carico di energia e puoi risolvere i vecchi problemi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
L’amore torna ad essere problematico o polemico. Sei contro qualcuno o contro le decisioni di chi non sopporti più, non metterti contro tutti.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Favorite le decisioni in famiglia. Chi cerca un accordo o la passione, deve esporsi, addirittura potrebbe tornare un amore del passato. Il cuore è diviso tra emozioni diverse, novità se le vuoi.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Possono arrivare comunicazioni importanti. Potrei quasi dire che quello che tocchi diventa oro, istinto premiato!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
In amore sembri piuttosto intollerante, doppia prudenza se frequenti Cancro o Capricorno. Valuta se rimandare a domani gli incontri importanti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Non rovinare tutto con un atteggiamento polemico ad oltranza; questo pomeriggio è agitato, doppia attenzione per una persona Vergine o Scorpione che non ti capisce.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
L’amore è romantico e appassionato, potrebbe nascere per una persona lontana, di età diversa o legata: attenzione a quello che fai. Riunioni, accordi, azioni favorite. Il fisico è provato perché ultimamente gli impegni sono raddoppiati.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Tormento e passione sono il motivo dominante delle tue relazioni d’amore. Si può ripartire, ma solo se si è convinti di farlo. Il lavoro impegna un po’ …