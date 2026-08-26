mercoledì 26 Agosto 2026

L’oroscopo di mercoledì 26 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 26-8-2026 ore 7:54Ultimo aggiornamento: 26-8-2026 ore 7:54

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

È possibile che in questi giorni tu sia un po’ in pena per delle questioni di carattere pratico. Guerra fredda in amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Malessere ai piedi o alle gambe: escluso questo, la giornata procede bene. Se ultimamente è mancata, puoi ricreare una certa intesa con il partner. Meglio essere decisi e gentili come tu sai essere, ma non pensare sempre a questioni di soldi e lavoro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Bisogna essere prudenti, nulla di grave, ma la pazienza è un po’ difficile da trovare visto che ultimamente, soprattutto in amore e in famiglia, ci sono state diverse perplessità.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Dovrai insistere parecchio per avere ciò che meriti, ma dai prossimi giorni inizieranno ad arrivare i primi momenti positivi. Ritardi se avevi commissionato lavori in casa, discussioni.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

I progetti, le novità in vista nei prossimi mesi porteranno un buon successo personale. Per l’amore in questo momento sei carico di energia e puoi risolvere i vecchi problemi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

L’amore torna ad essere problematico o polemico. Sei contro qualcuno o contro le decisioni di chi non sopporti più, non metterti contro tutti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Favorite le decisioni in famiglia. Chi cerca un accordo o la passione, deve esporsi, addirittura potrebbe tornare un amore del passato. Il cuore è diviso tra emozioni diverse, novità se le vuoi.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Possono arrivare comunicazioni importanti. Potrei quasi dire che quello che tocchi diventa oro, istinto premiato!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In amore sembri piuttosto intollerante, doppia prudenza se frequenti Cancro o Capricorno. Valuta se rimandare a domani gli incontri importanti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non rovinare tutto con un atteggiamento polemico ad oltranza; questo pomeriggio è agitato, doppia attenzione per una persona Vergine o Scorpione che non ti capisce.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

L’amore è romantico e appassionato, potrebbe nascere per una persona lontana, di età diversa o legata: attenzione a quello che fai. Riunioni, accordi, azioni favorite. Il fisico è provato perché ultimamente gli impegni sono raddoppiati.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Tormento e passione sono il motivo dominante delle tue relazioni d’amore. Si può ripartire, ma solo se si è convinti di farlo. Il lavoro impegna un po’ …



Leggi anche

L’oroscopo di lunedì 24 agosto 2026

di Redazione

L’oroscopo di domenica 23 agosto 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia