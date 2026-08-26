Le previsioni meteo di mercoledì 26 agosto

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Rimonta l’anticiclone subtropicale al Centro-Sud, pressione in aumento anche al Nord. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato al Centro-Nord, infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Ampio soleggiamento al Sud. Temperature in aumento al Centro-Nord, in locale diminuzione al Sud. Venti deboli, mari poco mossi.

NORD

La pressione aumenta sulle nostre regioni, di conseguenza l’atmosfera torna ad essere più stabile; ma il tempo sarà parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni via via più variabili. Mar Ligure mosso e più calmo l’Adriatico. Temperature massime in aumento.

Temperature: valori massimi attesi tra i 27 e i 32°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni arriva l’anticiclone subtropicale, pertanto la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo a tratti parzialmente soleggiato; infatti il cielo sarà molto nuvoloso sui settori tirrenici e con meno nubi sul resto dei settori. I venti soffieranno con intensità debole, di conseguenza i mari risulteranno spesso calmi. Caldo in aumento.

Temperature: valori massimi compresi tra i 29°C di Ancona e i 35°C di Roma.

SUD e SICILIA

Un campo di alta pressione a matrice subtropicale raggiunge le nostre regioni. L’atmosfera è stabile cosicché la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno e raramente poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Mare Adriatico mosso, più calmi i restanti bacini. Temperature in locale diminuzione.

Temperature: valori massimi attesi tra i 31 e i 34 gradi su gran parte delle città.