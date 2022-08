Leclerc e Verstappen, duello in rimonta: in Belgio un Gp rovesciato

(Crediti foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

ROMA – Charles Leclerc e Max Verstappen, lì davanti o in fondo alla griglia fa lo stesso. Il duello mondiale funziona come in marcatura, tecnica e umana. E trasforma quello del Belgio in un Gp rovesciato: i due più forti in coda, con una montagna da scalare in parallelo. La Formula 1 2022 è un copione in aggiornamento costante, zeppo di tensione e sorprese. È una situazione quasi inedita: i primi due piloti della classifica costretti a partire in coda al gruppo, probabilmente con pista bagnata.

I PRECEDENTI

Ci sono solo due casi equivalenti nella storia della F1: Long Beach 1983, con Piquet e Lauda; Malesia 2010, con Alonso e Massa. 12 anni fa finì con una doppietta Red Bull. Come per una tattica di sosta ai box, la Red Bull risponde alla Ferrari: entrambe le squadre rivoluzionano le Power Unit decidendo di scontare le penalità in una pista da rimonta, lunga e veloce.

RIVOLUZIONE POWER UNIT PER FERRARI E RED BULL

La Ferrari monterà sulla F1-75 numero 16 del monegasco un nuovo motore col sistema ibrido, per guadagnare potenza in vista del tris Spa-Zandvoort-Monza. La quinta unità della stagione. Dai documenti pubblicati dalla Fia, si capisce che anche la Red Bull cambia praticamente tutta la PU di Verstappen (ICE, MGU-H, MGU-K, ES, TC, CE, oltre al cambio).

TUTTI DIETRO, OCCASIONE SAINZ E MERCEDES

Partono dal fondo dello schieramento anche Esteban Ocon e Lando Norris, arrivati al quarto motore, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Davanti, in pratica, c’è una prateria per Carlos Sainz, Perez e le Mercedes. All’equazione vanno aggiunte le nuove misure anti-porpoising e il famigerato meteo ballerino di Spa-Francorchamps. Il risultato non può che essere l’ennesimo show, al netto degli 80 punti di margine di Verstappen.

A MAX LE FFP2, CHARLES INSEGUE

Le prime libere a Sainz, le seconde a Verstappen. In Belgio il venerdì di prove si conclude con un pareggio tra Ferrari e Red Bull. Nella seconda sessione è il campione del mondo a firmare il tempo migliore, con 1’45″507. Dietro Charles Leclerc, staccato di ben 8 decimi. Saranno sempre loro i protagonisti domenica, quando a Spa partiranno dal fondo della griglia a causa delle penalità inflitte per aver cambiato Power Unit. Tra i migliori, anche nelle FP2, Stroll su Aston Martin, ma il terzo tempo è della McLaren di Lando Norris. Sainz è quinto, davanti ad Hamilton, Alonso e Russell.

