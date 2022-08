Harry Styles torna in Italia: tutte le info su biglietti e prezzi

ROMA – Harry Styles torna in Italia. Il 28enne cantante britannico si esibirà il 22 luglio 2023 alla RCF Arena di Reggio Emilia, meglio conosciuta come Campovolo. Ancora in Emilia-Romagna, dunque, dopo il grande successo del concerto di Bologna del 26 luglio per il ‘Love on Tour’, a cui era seguita la tappa a Torino.

HARRY STYLES A REGGIO EMILIA: LE INFO SUI BIGLIETTI

I biglietti per assistere al concerto saranno in prevendita MyLiveNation dalle ore 10 dell’1 settembre: per accedere, è sufficiente registrarsi al sito di Live Nation. La vendita generale scatterà invece alle ore 10 del 2 settembre e i biglietti per Harry Styles si potranno acquistare su Ticketone, Ticketmaster e VivaTicket.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER HARRY STYLES A CAMPOVOLO

Come riportato da Live Nation, l’Arena di Campovolo sarà divisa in otto settori: cinque zone colorate più tre sottopalco per i fan più accaniti di Harry Styles. Ecco i prezzi dei biglietti per settore:

Johnny’s Place: 172,70 euro

Hollywood: 172,70 euro

Bishopgate: 172,70 euro

Red Zone: 116,35 euro

Yellow Zone: 87,60 euro

Orange Zone: 87,60 euro

Green Zone: 64,60 euro

Blue Zone: 64,60 euro

#HarryStyles live il 22 luglio 2023 alla RCF Arena Reggio Emilia, una venue outdoor unica in Europa.



#HarryStyles live il 22 luglio 2023 alla RCF Arena Reggio Emilia, una venue outdoor unica in Europa.

