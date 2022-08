Selvaggia Lucarelli, Valeria Marini e Giorgia Meloni: la polemica corre su Twitter

ROMA – Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni (e i suoi elettori). Valeria Marini contro Selvaggia Lucarelli. E Selvaggia Lucarelli contro Valeria Marini. Su Twitter corre veloce la polemica in salsa politica tra la giornalista e la showgirl, a proposito della leader di Fratelli d’Italia e delle prossime elezioni politiche. A iniziare l’alterco è Valeria Marini, che riprende un tweet del 23 agosto in cui Lucarelli scriveva: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati“.

Ecco la replica di Valeria Marini: “Cara Selvaggia, hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio, il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne”.

La controreplica della giornalista arriva dopo poche ore: “Dal carro del gay pride a quello del vincitore è un attimo“. Un riferimento al Napoli Pride del luglio scorso, in cui Valeria Marini era stata scelta come madrina e aveva parlato di “aria di libertà”.

Dal carro del gay pride a quello del vincitore è un attimo. pic.twitter.com/K1bvZNzoNy — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 26, 2022

