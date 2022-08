Fratoianni: “Bollette assurde, tassare del 100% gli extraprofitti delle compagnie energetiche”

ROMA – Ancora un caso di maxi bolletta che finisce sui social e accende la campagna elettorale. Stavolta è il turno di Nicola Fratoianni: il leader di Sinistra Italiana posta su Facebook una bolletta ricevuta a fine agosto dal gestore di un pub di Barletta, con un conto da 12.028,59 euro per il solo mese di luglio. “Francesco, proprietario di uno storico pub di Barletta, non aveva mai ricevuto una bolletta superiore ai 2.200 euro – spiega l’esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra – Oltre 12mila euro che la compagnia energetica ha pure rifiutato di dilazionare. Tutti, maledetti e subito. Vergogna che si aggiunge alla vergogna”, accusa Fratoianni.

“Quella di Francesco – prosegue il leader di Si – è una situazione condivisa da migliaia di imprenditori in tutta Italia: l’aumento dei prezzi del gas e speculazioni vengono scaricate sulla vita di tutte e tutti noi, mentre le grandi compagnie energetiche hanno guadagnato 50 miliardi in più da settembre a oggi. Eccoli, gli extraprofitti, che le compagnie utilizzeranno per dividendi agli azionisti e bonus ai supermanager. La misera tassazione del 25% su quei guadagni extra ad oggi non è stata pagata dalle compagnie, che sperano di cavarsela con qualche via di fuga legale”.

FRATOIANNI: “100% DI TASSAZIONE SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE COMPAGNIE ENERGETICHE”

“Non ci stiamo, non possiamo starci: quei 50 miliardi devono essere destinati a chi, come Francesco, deve andare avanti nella sua impresa. Per la sua famiglia, per i suoi dipendenti, per la sua comunità. Ci deve essere il 100% di tassazione sugli extraprofitti: è una proposta concreta. Quegli utili devono essere utili all’Italia e non a supermanager e azionisti“, conclude Fratoianni.

