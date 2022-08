Il dg dell’Arpal Cassano candidato con Azione va in aspettativa dal primo settembre

di Alba Di Palo

BARI – “Dal 1 al 26 settembre sarò in aspettativa non retribuita dall’Agenzia“. È quanto annuncia in una nota Massimo Cassano, il direttore generale dell’Arpal della Puglia, l’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, candidato nelle liste di Azione alle politiche del prossimo 25 settembre.

Il dg è finito al centro delle polemiche dopo l’annuncio della candidatura con conseguente richiesta di dimissioni. Cassano spiega di aver scelto il primo settembre come data per dare avvio alla aspettativa “perché si completasse la procedura di assunzione dei nuovi dirigenti”.

Cassano, che correrà nel collegio plurinominale della Camera preceduto solo da Mara Carfagna, si dice “certo di affidare l’Agenzia a un team composto da persone preparate e pronte a dare continuità al percorso di rilancio dei servizi pubblici per l’impiego in Puglia”.

