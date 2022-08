Morta Paola Cerimele, attrice molisana aveva recitato con Castellitto

CAMPOBASSO – “Paola Cerimele è stata una donna forte e dalla grande sensibilità umana che proprio attraverso la recitazione riusciva a trasmettere al suo pubblico tutta la propria passione, soprattutto per l’arte teatrale. Personalmente la ricorderò per la sua grinta, unita a un forte desiderio di sperimentare e mettersi in gioco in ogni occasione, senza paura e, anzi, sempre con tanto coraggio”. Queste le parole di Paola Felice, assessora alla Cultura del Comune di Campobasso, addolorata per la scomparsa dell’attrice molisana morta a causa di un incidente stradale avvenuto ieri al confine tra Molise e Abruzzo.

Tra le esperienze artistiche di Cerimele anche la partecipazione al film di Sergio Castellitto ‘Non ti muovere’. Ed è proprio Castellitto protagonista dell’ultimo post che la 48enne di Agnone (Isernia) ha scritto sui social il 24 agosto. “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?” Rispondo: “sì, a casa”. “Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”. Incuriosita dico: “ok, arrivo”. Apro le tende del forno di Manuela Di Lullo e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità”.

