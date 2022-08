Stasera Fabri Fibra in concerto a L’Aquila in occasione della Perdonanza

L’AQUILA – La 728° edizione della Perdonanza Celestiniana continua a sorprendere gli aquilani, e chi ha la fortuna di visitare L’Aquila in questo periodo, con i suoi straordinari appuntamenti artistici e musicali. Questa sera alle 21.30, il palcoscenico allestito per l’occasione in Piazza Duomo, accoglierà con grande entusiasmo Fabri Fibra, il rapper amatissimo da giovani e adulti.

Pseudonimo di Fabrizio Tarducci, Fabri Fibra è uno dei capostipiti e pesi massimi del rap italiano, un vero concentrato di energia, che attraverso i testi delle sue canzoni ha raccontato e racconta dopo 20 anni di carriera la storia dell’Italia contemporanea, riuscendo a catturare: emozioni, speranze, paure ed incertezze di più di una generazione. Questo concerto sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto di Fabri Fibra uno dei pilastri della cultura hip hop del nostro Paese. In scaletta il pubblico presente potrà ascoltare anche i singoli estratti dall’ultimo album già certificato platino “Caos”, “Propaganda” con Colapesce Dimartino (Platino), e il nuovo singolo “Stelle” con Maurizio Carucci. Ogni suo pezzo si trasforma in una hit e irrompendo in tutte le classifiche. Anche grazie a questo straordinario seguito l’evento di questa sera ha registrato sold out in poche ore.

“Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap – così racconta Fabri Fibra parlando del suo tour – Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono. Se c’è una cosa che mi piace di questa musica, da fan, è andare ai concerti e sentire le canzoni riproposte esattamente come le ho sempre ascoltate su disco. Io voglio dare ai miei fan questa stessa sensazione, la stessa che cerco io quando vado a sentire gli altri artisti. Sul palco voglio che siano le parole e le basi ad avere il maggior spazio e questa formazione mi dà la sensazione di far respirare meglio i testi”.

Attesissimo dai suoi fan, questa sera farà scatenare e cantare il pubblico di Piazza Duomo con i suoi storici successi e quelli più recenti estratti dal nuovo album.

