Tom Hanks nel nuovo trailer del live action di Pinocchio

ROMA – Manca sempre meno all’uscita della versione live action di Pinocchio, firmata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Questa storia senza tempo sul burattino che sogna di diventare un bambino vero debutta in una nuova veste su Disney+ l’8 settembre, in occasione del Disney+ Day. Il film è interpretato da Tom Hanks nel ruolo di Geppetto.

IL NUOVO TRAILER

Nel cast anche Benjamin Evan Ainsworth (Pinocchio), Joseph Gordon-Levitt (il Grillo Parlante), Keegan-Michael Key (la Volpe), Lorraine Bracco (Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio), con Cynthia Erivo (la Fata Turchina), Luke Evans (il Postiglione) e l’italiano Giuseppe Battiston che interpreterà il ruolo di Mangiafuoco. E ancora, la cantante Frances Alina – semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club – interpreterà ‘Una stella cade’, la versione italiana di ‘When you wish upon a star’, brano cantato dalla Fata Turchina, Kyanne Lamaya nel ruolo di Fabiana (e della sua marionetta Sabina) e Lewin Lloyd in quello di Lucignolo. Oltre agli amati brani del classico d’animazione, il film presenta nuove canzoni originali composte dai candidati all’Oscar Alan Silvestri e Glen Ballard (Polar Express).

IL NUOVO POSTER

