G20, Valente: “Grande opportunità mettere al centro i diritti delle donne”

ROMA – “Grazie al governo italiano e alla ministra Bonetti, per la prima volta il G20 ospita la conferenza sull’empowerment femminile. È una grande opportunità mettere al centro del G20 la questione dei diritti, dell’autonomia, del lavoro delle donne”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta del Senato sul Femminicidio e la violenza di genere.

“Lo sviluppo duraturo e sostenibile- prosegue Valente– passa per un cambio di paradigma nei rapporti tra uomini e donne, passa per il rispetto dei diritti femminili, per la concreta parità dei diritti e delle opportunità, per la mobilitazione del potenziale femminile in tutti i settori. Si tratta di una questione centrale, tanto più rilevante in questi giorni drammatici per quanto sta avvenendo in Afghanistan”.