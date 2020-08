Positivo al Covid calciatore del Lecce: squadra in isolamento

BARI – Il calciatore del Lecce Brayan Vera e’ risultato positivo al Coronavirus. Lo comunica la societa’ giallorossa che ricorda che “il giocatore, che aveva un permesso della societa’ a un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il raduno, si e’ sottoposto individualmente al test molecolare nella giornata di oggi”. Il difensore e’ asintomatico ed e’ in isolamento “sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’autorita’ sanitaria locale”. “La societa’, a titolo precauzionale, ha annullato la seduta d’allenamento di questo pomeriggio e ha disposto l’isolamento del gruppo squadra in una idonea struttura, secondo quanto – sottolinea il club – previsto dalle disposizioni attualmente in vigore”.