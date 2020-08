Comunali Roma, Nobili: “Città ha bisogno di una scossa, Calenda personalità adeguata”

ROMA – “Calenda sarebbe una personalita’ adeguata, ha un identikit autorevole e capace di dare una scossa, perche’ Roma ha bisogno di una scossa”.

Cosi’ il deputato ed esponente di Italia Viva, Luciano Nobili, raggiunto dall’agenzia Dire per capire il punto di vista del partito di Renzi sul candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Roma del 2021.

“Il suo- aggiunge Nobili- non e’ il solo nome, ma penso che oggi un dibattito solo sui nomi ci porti fuori strada. Prima dobbiamo capire cosa serve alla citta’ e solo dopo lavorare insieme per trovare la figura giusta.

Carlo ha le caratteristiche adatte ma serve comunque una persona di questo calibro, non figure improvvisate. Roma non ha bisogno di un talent per aspiranti candidati sindaci”.