Gli ultras del Benevento Calcio insorgono: “Con la maglia a Salvini infangato il nostro buon nome”

NAPOLI – Gli ultras della Curva Sud del Benevento “condannano ed esprimono tutto il proprio dissenso nei confronti del turpe gesto che ha visto consegnare a Matteo Salvini la maglia del Benevento Calcio“. Nella giornata di ieri il leader della Lega, durante una visita nel capoluogo sannita, ha indossato la maglia giallorossa della squadra sannita con sopra inciso il nome Salvini.

A donargliela, per festeggiare la promozione del Benevento in serie A, è stato il coordinatore provinciale della Lega. “Per noi non si tratta di un semplice pezzo di stoffa – ammoniscono gli ultras la curva Sud – ma del fulcro cardine della nostra passione che non può essere strumentalizzata per deliranti campagne elettorali. La nostra non è una presa di posizione politica: è un mondo dal quale siamo stati sempre alla larga. Nel momento in cui, però, qualsiasi esponente esibisca i colori giallorossi in maniera propagandistica, troverà sempre la pronta opposizione di tutto il popolo sannita. Invitiamo gli artefici di questo triste episodio a fare mea culpa, consapevoli di aver infangato la nostra gloriosa maglia e il buon nome del Benevento Calcio“.