Emergenza Covid, Brugnaro: “Chiesto un miliardo per Venezia”

VENEZIA – Dei fondi stanziati a livello europeo per l’emergenza covid, “la Citta’ metropolitana di Venezia ha chiesto 20 miliardi, almeno uno capitera’ a Venezia”.

Lo afferma il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che e’ anche sindaco metropolitano, che spiega che l’intenzione e’ quella di utilizzare i fondi per interventi gia’ in fase di studio e programmazione, come il nuovo acquedotto per il centro storico, la creazione di una rete fognaria che convogli al depuratore di Marghera, e il disinquinamento della rete idrica della terraferma.