Università, Manfredi: “A settembre si riparte. Obbligo della mascherina in aula”

ROMA – “Noi abbiamo previsto la mascherina obbligatoria in aula, nonostante il distanziamento, che è un modo per migliorare le condizoni di sicurezza”. Lo ha detto ai microfoni di Radio 24 il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.

SI RIPARTE A SETTEMBRE CON DIDATTICA MISTA

“Abbiamo organizzato con tutti gli atenei la ripartenza per settembre con un affollamento delle aule del 50%, un’organizzazione degli accessi e la sanificazione. Vogliamo partire in piena sicurezza. Avremo quindi una didattica mista con una parte dei corsi in presenza e altri a distanza“.