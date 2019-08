Da Pisa in bici fino al mare, presto al via i lavori

FIRENZE – Da Pisa città al mare in bici e “in piena sicurezza”, comincia a prendere forma la ciclopista del Trammino. Il Comune, infatti, ha autorizzato l’impegno di spesa per realizzare il collegamento green con il litorale. La Pisamo, società strumentale dell’amministrazione, nelle prossime settimane procederà con l’affidamento dei lavori da 3,3 milioni, finanziati per il 60% da risorse comunali ed il restante 40% dalla Regione Toscana. “A questo punto comincia a prendere consistenza l’idea di raggiungere il nostro litorale in bicicletta in piena sicurezza“, spiega il sindaco Michele Conti.