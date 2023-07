Kevin Spacey assolto dalle accuse di molestie sessuali

ROMA – L’attore Kevin Spacey è stato assolto al termine del processo che lo vedeva imputato per molestie sessuali ai danni di 4 uomini. “Grazie”, ha sussurrato commosso la star di ‘American Beauty’ e tanti altri film di successo, dopo la lettura della sentenza.

Il processo a Spacey, celebrato in Inghilterra, arrivava dopo le denunce del 2017, anno in cui, sull’onda del ‘Me too’, quattro giovani uomini lo avevano denunciato, sostenendo di aver subito violenze. Spacey li aveva conosciuti tra il 2001 e il 2013, avevano tra i 20 e i 30 anni. L’attore ha sempre rigettato le accuse, ammettendo aver avuto rapporti con due degli accusatori, ma sottolineando che ci fu consenso, e di aver allungato le mani ad un party, ma non come descritto dall’accusa. Alla fine ha avuto ragione lui: assolto, adesso la sua vita può ricominciare. In seguito alle infamanti accuse, infatti, Spacey era stato estromesso da cinema e tv.

