Pmp Industries punta ai 350 milioni di fatturato

COSEANO (Udine) – Il manifatturiero che continua a crescere per la qualità della sua produzione e la strategia di internazionalizzazione avviata nei momenti giusti e nei luoghi più opportuni: è la storia che racconta la Pmp Industries di Coseano, in provincia di Udine, 150 milioni di fatturato, con in previsione il raggiungimento dei 350 milioni, 1.200 persone impiegate e la prospettiva di un investimento da 70 milioni per consolidare la sua presenza internazionale.



Esperti planetari nella produzione di sistemi integrati di trasmissioni per mezzi agricoli e industriali, Pmp guidata da Luigino Pozzo (nella foto) ha fatto del dialogo con il mondo uno dei suoi punti di forza, “individuando il momento propizio per entrare nel mercato cinese e riuscire a farlo diventare una piazza strategica per l’azienda”, racconta l’imprenditore che in contemporanea ha puntato su Bosnia, Malesia, Usa e Brasile.



Mercati differenti che contribuiscono a dare un equilibrio dinamico all’azienda che dal cuore del Friuli parla solo inglese e cinese, come racconta efficacemente anche il suo sito web.



“Abbiamo un Dna italiano ma la nostra casa è il mondo”, ama del resto ripetere Pozzo. Ciò significa, tra l’altro, che “il nostro centro principale di ricerca e sviluppo si trova in Friuli Venezia Giulia, dove tutti i nostri prodotti sono brevettati, progettati e realizzati, ma vogliamo essere al contempo un’azienda senza confini. Integriamo le migliori tecnologie in elettronica, idraulica, meccanica, per creare soluzioni uniche al mondo”. Tali soluzioni raggiungono le mete più diverse, accompagnate da un servizio tempestivo e localizzato. “La nostra filosofia- prosegue Pozzo- è essere un partner unico, per un servizio veloce ed efficace ovunque”.



Quanto ai progetti futuri, “la nostra propensione al cambiamento è inarrestabile”, considera l’imprenditore, “per questo sviluppiamo, creiamo e testiamo soluzioni che precorrono i tempi e che anticipano le richieste del mercato per soddisfare le esigenze del futuro, integrando le nostre conoscenze nelle apparecchiature del cliente”, conclude Pozzo.