Migliori siti scommesse online: Top bookmakers italiani per reputazione, bonus, e palinsesto

Sei in cerca di un bookmaker per le tue scommesse sportive? Abbiamo preparato per te una guida ai migliori siti scommesse online.

Potrai scoprire quindi quali sono, per noi, i top bookmakers in Italia, e sapere tutto su ciò che propongono per chi decidesse di iscriversi.

Il migliore in assoluto, dalle nostre ricerche, è Bwin: il grande operatore austriaco.

Ognuno dei nomi che ti faremo, però, ha dei vantaggi speciali per te, quindi non perdere di vista le relative recensioni.

Senza ulteriore indugio, tuffiamoci alla scoperta dei migliori siti di scommesse online in Italia!

I migliori siti scommesse sportive in Italia

Bwin: miglior sito di scommesse online

William Hill: miglior catalogo sport

888 Sport: migliori quote

Eurobet: miglior welcome bonus

StarCasinò: migliori scommesse calcio

NetBet: migliori promozioni alternative

1. Bwin – miglior sito scommesse in Italia



Pro:

Bonus composito fino a 260€ e 30 giri gratuiti;

Oltre 25 discipline in catalogo;

Live streaming con molti campionati;

Sezione per le quote maggiorate;

Possibilità di fare Quick Bet;

Licenza ADM n. 15026.

Contro:

Layout grafico da migliorare.

Nel panorama dei siti scommesse AAMS, Bwin è uno dei nomi più conosciuti. Per noi risulta essere il miglior sito scommesse in Italia.

Nacque nel 1997 a Vienna, in Austria, ed iniziò il suo percorso con 12 impiegati, sotto forma di casinò online.

Nel 2000 già aveva conosciuto un successo irripetibile, tanto da entrare nella borsa di Vienna. Entrò nel mercato italiano solo nel 2009, però, acquistando un altro sito scommesse. Nel suo palmarès conta partnership con Real Madrid, Bayern Monaco e Milan.

Palinsesto sportivo: 4.9/5

Nel palinsesto scommesse di Bwin troviamo più di 25 discipline sportive.

Si va da discipline molto popolari in Italia, come ad esempio il calcio, il basket ed il tennis, fino a discipline meno note ai più. È il caso, ad esempio, dello speedway e della pallamano.

A livello di campionati, però, il bookmaker fa anche meglio. Iscrivendoti a questo sito di scommesse sportive potrai accedere ad una vasta gamma di manifestazioni, tornei, e leghe.

Si va dai principali tornei europei, quali la Serie A, la Champions League e la Premier League, ai campionati nazionali più disparati. Dal campionato del Qatar a quello della Georgia, potrai sfruttare tantissime opportunità offerte da Bwin.

Quanto ai mercati, possiamo avere una misura adeguata andando a guardare le scommesse calcio. Per una gara dei principali campionati europei puoi puntare su circa 250 esiti diversi. Si tratta di un numero basso, se paragonato ad altri siti scommesse AAMS, ma certamente adeguato ad assicurare un grande divertimento.

Tutto il catalogo è disponibile anche per le scommesse live, ovvero quelle su eventi in tempo reale, una delle ultime novità del settore.

Bonus scommesse: 4.7/5

Il bonus benvenuto scommesse offerto da Bwin è molto particolare, e prevede fino a 260€ e 30 free spin.

La prima parte, da 10€, la otterrai piazzando una prima scommessa su quota minima di 2.00;

Sulle scommesse dei primi 7 giorni puoi avere indietro un 50%, fino a 100€. In questo momento avrai anche 30 free spin;

Nelle 15 settimane successive, puoi ottenere 10€ a settimana, se piazzi, in una settimana, almeno 50€ su quote minime di 1.50.

C’è un rollover di 3x, se volessi prelevare le vincite. Per le eventuali vincite derivate dai 30 free spin, invece, il rollover è di 30x.

Altri bonus: 4.9/5

Oltre al bonus scommesse, Bwin offre anche delle interessanti promozioni alternative.

Ad esempio, se piazzi spesso delle multiple, potrai notare che c’è un Bonus Multiple per te! Ti basterà compilare una schedina da almeno 5 selezioni con quote minime di 1.25. Potrai ottenere un moltiplicatore bonus che può arrivare fino al 100%.

Da segnalare anche la presenza di una pagina dedicata alle quote maggiorate. Potrai beneficiare di quote più alte del normale, su alcuni, selezionatissimi eventi quotidiani.

Ed infine, potrai sperimentare anche promozioni come quella chiamata “Multiple Maggiorate”, che incrocia il bonus multipla con le quote maggiorate. Se inserisci in multipla gli eventi indicati da Bwin, puoi ottenere fino al 30% in più sulle potenziali vincite.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per effettuare un deposito o un prelievo, potrai affidarti a:

Carta di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

ePay, PaySafeCard

Bonifico bancario

Potrai depositare un minimo di 10€, e lo stesso minimo vale anche per i prelievi.

Il tempo di accredito è abbastanza breve. Unica nota è che viene allungato da un piccolo periodo di valutazione, trascorso il quale, potrai attendere fino a 3 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.9/5

2. William Hill – miglior palinsesto scommesse

Pro:

Bonus fino a 125€;

Catalogo da oltre 20 discipline sportive;

Live streaming abbastanza approfondito;

Assistenza clienti molto efficiente con live chat;

Licenza ADM n. 15038.

Contro:

Quote poco competitive.

Quando si parla dei migliori siti di scommesse online non può non balzare alla mente questo bookmaker, vera e propria istituzione di questo mondo.

Fu lanciato nel lontano 1934, in Inghilterra, e si occupava inizialmente di scommesse ippiche.

I giocatori italiano hanno potuto accedere a questo sito scommesse solo dal 2011, quando ha chiesto ed ottenuto la licenza ADM.

Palinsesto sportivo: 4.9/5

Il bouquet offerto da questo bookmaker è molto ben fornito. Sono infatti oltre 20 gli sport su cui puoi scommettere.

Si parte, come sempre, dal calcio, dal basket e dal tennis, discipline che attirano la maggior parte dei giocatori italiani. Ma questo, come altri siti scommesse non si limita a ciò.

Ti mette, infatti, a disposizione anche quote sul ciclismo, sulle bocce, sul biliardo e tanti altri spot.

Si tratta di un catalogo anche abbastanza profondo, perché non si limita ai campionati maggiori come Premier League, Bundesliga e Serie A. Al contrario, potrai scoprire giocatori e squadre di campionati come ad esempio nel campionato nazionale del Nepal, o dell’Etiopia.

Per quel che riguarda i mercati, possiamo di nuovo far riferimento al calcio. Su una partita di top class hai la possibilità di giocare su più di 500 mercati, dai più comuni a quelli più “strani”. Le quote però, non sono molto competitive.

Potrai giocare su queste discipline sportive sia in pre-match che live, una novità del settore.

Bonus scommesse: 4.5/5

Se dovessi iscriverti a questo sito di scommesse, potrai beneficiare di un bonus benvenuto fino a 125€. Per prima cosa, puoi avere 5€ in bonus senza deposito, se convalidi la tua identità. Questa cifra è per le scommesse sportive.

Potrai anche avere il 100% del tuo primo deposito, fino a 100€, erogate in 4 settimane in base al volume di scommesse generato.

Inoltre, dopo il primo giro su un gioco tra quelli selezionati dall’operatore, otterrai anche 20€ in Game Bonus.

C’è, infine, anche un requisito di puntata ottimo, se volessi prelevare le eventuali vincite. Questo ammonta solo ad 1x.

Altri bonus: 4.7/5

Al pari di altri bookmakers, potrai sfruttare delle quote maggiorate ogni giorno, su eventi selezionatissimi. Ti basterà cercare l’apposita icona, una freccia verso l’altro disegnata su un cerchio giallo.

Iscrivendoti, potrai anche partecipare al “Predictor Serie A”. Se indovini il risultato esatto di 3 partite odierne, puoi vincere fino a 200€.

Infine, potrai anche avvalerti dell’immancabile bonus multipla. Si applica automaticamente a tutte le giocate multiple da almeno 5 selezioni, con quote minime di 1.25. Potrai ottenere un moltiplicatore bonus che aumenta del 3% ad ogni evento aggiuntivo, fino al 60,47%

Metodi di pagamento: 4.6/5

Per tutti i tuoi depositi e prelievi, potrai affidarti a:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

ePay, Paysafecard

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifici bancari

Il deposito minimo è di 10€, e potrai prelevare un minimo di 5€.

Il tempo di accredito va da 1 a 5 giorni lavorativi, in base a quale metodo di pagamento utilizzi.

3. 888 Sport – quote al top tra i migliori siti scommesse italiani

Pro:

Quote altissime per i mercati calcio;

Bouquet da 15+ discipline sportive;

Promo Toto 8;

Puntata minima bassissima;

Live streaming gratis;

Grande selezione di slot online;

Licenza ADM (ex AAMS) n. 15014.

Contro:

Scelta di colori non felice.

Nel 1997 ad Antigua, piccola isola caraibica, due imprenditori israeliani diedero vita ad un ecosistema che oggi conta 3 siti scommesse differenti.

Partì così il network che gestisce 888 Sport, che nel 2006 poté richiedere una licenza ADM e fu abilitato ad operare in Italia.

È oggi divenuto uno dei migliori siti scommesse online grazie a delle quote pazzesche, quando si tratta di scommesse calcio, ed anche ad un catalogo leggermente corto, ma molto ben composto.

Palinsesto sportivo: 4.8/5

Nel catalogo di 888 Sport trovano spazio circa 20 discipline, disponibili tanto pre-match che live.

Troverai tante discipline popolari, a partire dai 3 “grandi”, ovvero calcio, basket e tennis. Non solo, potrai anche scommettere sul golf, sul football australiano e sugli eSports.

Potrai cimentarti anche sulle scommesse sportive su eventi di spettacolo, nella categoria “TV e Spettacolo”. Ad esempio, quando è il momento dell’anno giusto, puoi scommettere sull’Eurovision.

Tra i campionati, tornei, e manifestazioni che sono quotate, troviamo i migliori campionati europei di calcio, a partire dalla Champions League, la Serie A, ma anche la NBA, Wimbledon, e quant’altro.

Bonus scommesse: 4.5/5

Se volessi registrarti a 888 Sport, potrai sfruttare un bonus molto classico, che prevede il 100% del primo deposito fino a 100€. 888 ti regala anche 5€ in Bonus Casinò.

Dovrai sbloccare l’importo bonus, e potrai farlo giocando 2 volte il deposito.

Se vorrai prelevare eventuali vincite o il bonus, dovrai prima soddisfare un requisito di puntata di 5x.

Altri bonus e offerte: 4.6/5

Se ti manca il Totocalcio, su 888 Sport potrai partecipare a Toto 8, che funziona allo stesso modo. Il bookmaker proporrò 8 gare di calcio, e dovrai pronosticare l’1X2.

Azzeccando tutti i pronostici potrai vincere 888€. Nota che prendono un piccolo premio anche i 7, i 6 ed i 5.

Accanto a questa troviamo anche delle promozioni vere e proprie. Pesa l’assenza di un bonus multiple, ma puoi sfruttare il “Club delle Multiple”. Se in 7 giorni effettui 20€ di multiple da almeno 3 selezioni, con quote minime di 1.50, potrai ottenere 5€ a settimana.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se vuoi movimentare il tuo conto gioco, potrai scegliere tra uno dei seguenti strumenti finanziari:

Visa, Mastercard, Postepay

Skrill, Neteller, PayPal

Apple Pay

PaySafeCard

Bonifici Bancari

Il deposito minimo è 10€, così come il prelievo minimo.

L’accredito subisce un ritardo di 24 ore lavorative, dovuto al tempo di elaborazione. I tempi di effettivo accredito dipendono dai diversi metodi di pagamento.

Giudizio finale: 4.7/5

4. Eurobet – Miglior sito scommesse per bonus benvenuto

Pro:

Bonus quadruplo fino a 2335€ + 15€ al deposito;

Catalogo da 25+ sport;

Scommesse ippiche e sport virtuali;

Possibilità di cash out;

Servizio di live streaming adeguato;

Uno dei migliori casino online;

Licenza ADM n. 15016.

Contro:

Home page troppo affollata.

Eurobet è saldamente nelle menti dei giocatori italiani grazie alla massiccia presenza sul territorio. Sono infatti più di 900 i punti vendita fisici dove poter scommettere all’antica, presenti nel nostro Paese fin dal 1995.

Nel 2006 il bookmaker ha ottenuto una licenza per poter operare anche online, aprendosi al futuro. Da allora fa parte dei migliori siti scommesse, a pieno titolo, visto il bonus offerto, ma anche il catalogo su cui basa la sua offerta.

Palinsesto sportivo: 4.8/5

L’offerta di Eurobet si caratterizza per la presenza di circa 25 discipline sportive su cui hai la possibilità di piazzare scommesse.

Potrai quindi puntare su discipline sportive come calcio, basket, hockey su ghiaccio, tennis, e motori. Potrai farlo tanto pre-match quanto nel live betting.

In quest’ultima modalità, inoltre, vediamo comparire anche sport non presenti nel catalogo pre-match, come ad esempio il badminton.

Grande attenzione anche alle scommesse virtuali, e a quelle ippiche, che potrai trovare nelle apposite sezioni dedicate.

Per quel che riguarda i campionati, la scelta è abbastanza vasta, con più di 50 Stati su cui poter giocare. Si parte dalla Serie A, Premier League, Liga e Champions League, per poi virare verso lidi meno conosciuti, come il campionato iraniano e quello del Botswana.

Il livello di mercati è invece molto alto. Basta pensare che per una partita dei top 5 campionati europei potrai puntare su oltre 700 mercati. Le quote sono abbastanza competitive.

Bonus scommesse: 5/5

Il welcome bonus proposto da Eurobet entra a pieno titolo tra i top 10 del mondo del gioco d’azzardo.

Propone una cifra totale di 2335€ + 15€ al deposito. Non tutto però è riferito alle scommesse sportive però. In particolare:

15€ al deposito, di cui 5€ in bonus scommesse;

300€ per le scommesse sportive, ovvero il 50% del primo deposito;

1000€ per il casinò online, il 100% del primo deposito;

1000€ per il poker, il 100% del primo deposito;

20€ per le cartelle del bingo.

A tutto ciò si aggiungono anche 30 free spin. È un bonus molto ben composto, che ti permette, se volessi, non solo di piazzare scommesse, ma anche di fare altri giochi.

La porzione di bonus scommesse ha un rollover di 1x.

Altri bonus e offerte: 4.6/5

Eurobet mette anche a disposizione, sulla scia delle giocate effettuate in ricevitoria, delle Ready Bet, ovvero delle schedine multiple già compilate.

Potrai anche comporre le tue multiple e sfruttare il relativo bonus. Se inserisci in multipla 5 o più eventi con una quota di almeno 1.25, puoi ottenere un moltiplicatore fino a 144,6%.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Potrai scegliere, se volessi depositare o prelevare:

Carte di credito Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

PaySafeCard, OnShop

OktoCash

Ricarica Eurobet

Bonifici e bollettini postali

Il deposito minimo è di 5€, ma dovrai utilizzare una ricarica Eurobet o un bollettino postale, in alternativa, il minimo è 10€. Il prelievo minimo è 5€, 25€ se utilizzi bonifici e assegni postali.

L’accredito avverrà in 2-10 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.6/5

5. StarCasinò – scommesse calcio al top tra i migliori siti scommesse online

Pro:

Scommesse calcio al top;

Bonus cashback del 50% fino a 25€;

1 mese gratuito di DAZN;

Assistenza clienti premiata nel 2022;

Licenza ADM n. 15230.

Contro:

Bonus troppo esiguo.

A sorpresa, la nostra numero 5 tra i migliori siti di scommesse è StarCasinò, il bookmaker svedese che si occupa principalmente di casinò online.

Nel 2012 questo operatore fu lanciato da Betsson Group, grande network di gioco d’azzardo svedese. Dopo l’ottenimento della licenza ADM è riuscito a sbarcare anche in Italia.

Lo abbiamo inserito nella nostra top 5 per via delle ottime scommesse calcio che propone ai suoi iscritti.

Palinsesto sportivo: 4.8/5

Sebbene metta a disposizione meno di 15 discipline sportive, il bouquet di StarCasinò ha qualcosa da offrire. Infatti, malgrado il nome indichi una preferenza per essere uno dei top casinò online, abbiamo notato che questo sito scommesse ha delle ottime scommesse calcio.

Accanto a questo discipline sportive troviamo le discipline più seguite in Italia, come il basket, il tennis e la Formula 1.

Ciò che davvero lo rende il miglior sito scommesse calcio è la quantità di campionati, leghe, tornei, manifestazioni e rassegne iridate. Potrai giocare sui campionati professionistici di tutto il mondo, dal Kuwait alla Thailandia.

Non solo, ma nei paesi dove il calcio è più sviluppato, non è raro trovare quote su partite di campionati semi professionistici e amatoriali. Ad esempio, potrai trovare partite della Regionalliga Northeast tedesca, l’equivalente della nostra Serie D.

A livello di mercati, poi, potrai giocare su circa 600 esiti, nelle partite dei maggiori campionati europei.

Bonus scommesse: 4.1/5

Veniamo al vero e proprio tallone d’Achille di questo bookmaker. Il bonus benvenuto proposto da StarCasinò prevede un cashback del 50%, oltre che un mese di DAZN.

Se la tua prima scommessa è una multipla da almeno 10€, e almeno 4 selezioni con quota minima 1.50, potrai qualificarti al bonus. Se è perdente, avrai il 25% in cashback, da giocare su una multipla a quota minima 8.00.

Se poi la tua prima scommessa è una multipla da 50€, e la quota totale è di almeno 20.00, potrai ottenere 1 mese gratuito di DAZN, se fosse perdente. Se fosse vincente, cosa molto difficile, avrai anche una vincita di 1000€+.

Altri bonus e offerte: 4.5/5

Ci sono pochi bonus alternativi per le scommesse sportive, oltre al welcome bonus.

C’è da dire che il bonus multiple è ottimo. Se piazzi una multipla da almeno 5 selezioni, con quota minima di 1.25, avrai automaticamente un moltiplicatore bonus che può arrivare fino al 300%.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per poter depositare e prelevare, potrai scegliere tra:

Visa, Mastercard, Postepay, CartaSì

PayPal, Skrill, Neteller

ePay, PaySafeCard

Bonifici

Il minimo depositabile è 5€, mentre il minimo che puoi ritirare è 10€.

L’accredito avverrà in 2-3 giorni lavorativi.

Giudizio finale: 4.3/5

Scelta dei migliori siti scommesse

Palinsesto sportivo

Il catalogo di sport messi a disposizione è un elemento fondamentale, nella selezione di un sito scommesse online. Abbiamo quindi scelto dei siti scommesse sportive con un’offerta di sport, campionati e mercati di alto livello.

Bonus scommesse e altri bonus

La ricerca di un sito di scommesse tiene conto anche dei bonus proposti dai vari bookmaker. Per questo, abbiamo escluso quei siti scommesse online con bonus poveri, o con termini e condizioni stringenti.

Metodi di pagamento

Per movimentare il tuo conto gioco, devi sapere su quali strumenti puoi fare affidamento. Perciò abbiamo scelto dei siti di scommesse che mettono a disposizione una lista più estesa possibile di metodologie di pagamento.

Altri fattori

Abbiamo anche valutato i bookmakers per ulteriori elementi, non solo quelli elencati qui sopra. Tutte caratteristiche che hanno un impatto sulla user experience, avendo cura di selezionare fattori che la migliorassero. Ad esempio un servizio clienti di livello, il live streaming e molto altro.

Perché Bwin è il miglior sito scommesse?

Dalle nostre valutazioni, è emerso che, tra i siti scommesse, Bwin si attesta come il bookmaker migliore in Italia.

Ecco perché:

Il catalogo sportivo è ben strutturato, comprende 25 discipline e moltissimi tornei;

Il welcome bonus è abbastanza corposo, fino a 260€ e 30 giri gratis;

È un bookmaker sicuro, grazie alla connessione SSL, certificata da DigiCert Inc.;

Ha una reputazione altissima, frutto di anni di esperienza nel mondo del gioco d’azzardo.

Perché scegliere i migliori siti scommesse consigliati?

Qualora volessi divertirti con il gioco d’azzardo, ti invitiamo fortemente a scegliere uno dei siti scommesse che ti abbiamo consigliato, perché:

Si tratta dei migliori siti scommesse in Italia, per reputazione, promozioni offerte, ed offerta di sport su cui puoi scommettere;

Sono tutti siti sicuri, frutto di connessioni SSL crittografate e certificate da enti terzi;

Hanno tutti una licenza ADM, cosa che li rende siti scommesse AAMS sicuri e legali;

I metodi di pagamento accettati sono trasparenti, legali e tracciabili.

FAQ sui top siti scommesse online

Quali siti scommesse danno bonus senza deposito?

Tra i siti scommesse che abbiamo citato, William Hill dà bonus senza deposito. Questo bookmaker conferisce un bonus di 15€ senza deposito. Tale cifra sarà erogata quando convalidi il tuo account, tramite l’invio di un documento.

Gli altri non hanno previsto una cosa di questo tipo, però hanno delle promo che si possono attivare e che non dipendono da un deposito. Ad esempio, 888 Sport ti premia con 5€ ogni weekend, se piazzi una multipla da almeno 10€, quota minima 2.00.

Le scommesse online sono legali in Italia?

Certamente, le scommesse online sono legali in Italia. Nel 2005, infatti, il gioco a distanza è stato regolamentato, e l’AAMS è stato accorpato all’ADM. Dall’anno successivo è stato possibile, per i bookmakers, richiedere una concessione per la raccolta di scommesse a distanza.

Se un miglior sito scommesse ha la licenza ADM, può dunque definirsi legale e sicuro. Ciò porta questi siti scommesse ad offrire scommesse legali.

Come si scommette online?

Per prima cosa devi aprire il tuo browser di fiducia ed andare sulla pagina principale di uno dei bookmakers che ti abbiamo consigliato. Poi dovrai creare un account, e verificare la tua identità. Dovrai infine effettuare un deposito, e sarai pronto a piazzare la tua prima scommessa.

Scegli, dal catalogo di sport, la disciplina su cui sei intenzionato a scommettere. Scegli la partita: ti si presenteranno delle quote, con vicino il possibile esito a cui sono riferite. Clicca sull’esito o sulla quota desiderata, e comincia a compilare la tua giocata.

Quando sei soddisfatto, vai al riepilogo e imposta l’importo che vuoi scommettere. Conferma la giocata e attendi i risultati delle gare.

Comparazione tra i 5 migliori siti di scommesse

Bwin: offre fino a 260€ e 30 free spin a titolo di bonus di benvenuto. Nel catalogo troverai oltre 25 sport, con tantissimi campionati e tornei. Ha una sezione per le quote maggiorate, e puoi effettuare velocemente una Quick Bet.

William Hill: la reputazione di questo bookmaker parla per sé. Offre fino a 125€ come bonus di benvenuto. Il catalogo è molto completo, da più di 20 sport, con un numero incredibile di tornei e manifestazioni. Il servizio clienti è di alto livello.

888 Sport: il bonus di benvenuto propone il 100% del primo deposito, fino a 100€. Il bouquet mette a disposizione circa 15 sport, ma è il livello di questo che lo porta in questa classifica. Tra i siti scommesse, è il migliore anche per il mobile betting.

Eurobet: il bonus di benvenuto offerto è il migliore in assoluto in Italia, in quanto è quadruplo. Mette sul piatto fino a 2320€ + 15€ al deposito, ma solo 300€ sono per le scommesse online. Nel catalogo troverai quasi 25 discipline, oltre che sezioni per le scommesse ippiche e quelle virtuali.

StarCasinò: il bonus di benvenuto è piuttosto povero, e mette in campo un cashback del 50% fino a 25€ + 1 mese gratuito di DAZN. Il bouquet di discipline sportive consta di meno di 15 discipline sportive, e ruota interamente attorno al calcio.

Registrazione ai migliori siti di scommesse in Italia

Come già emerso nell’articolo, se vuoi scommettere, devi creare un conto di gioco e verificare la tua identità, inviando un documento.

Ti lasciamo, qui di seguito, una utile guida, che a titolo di esempio, prende spunto dal processo di registrazione della nostra prima scelta, Bwin.

Primo passaggio: entrare su uno dei siti scommesse consigliati

Vai sul sito di Bwin;

Fai clic, o tap se navigassi da un dispositivo mobile, sul pulsante “Registrati ora” in alto a destra.

Secondo passaggio: digitare i dati anagrafici

Inserisci la tua mail;

Crea una password rispettando i criteri di sicurezza indicati;

Digita in sequenza, il tuo nome ed il cognome, la tua data ed il luogo di nascita;

Conferma il codice fiscale generato automaticamente, o scrivi quello corretto;

Crea il nome utente, password e domanda di sicurezza;

Visualizza le informative riferite a termini e condizioni, privacy e contratto di gioco.

Terzo passaggio: Login e primo deposito

Fai clic su “Registra il mio conto”;

Torna sulla home page ed effettua il login;

Vai alla cassa del betting exchange;

Seleziona un metodo di deposito e digita i dati richiesti;

Scegli l’importo da depositare e conferma la transazione;

Il divertimento ha inizio!

Conclusioni sui migliori siti scommesse sportive

Siamo giunti alla fine di questa analisi dei migliori siti scommesse che puoi trovare online.

Ti abbiamo proposto le recensioni di alcuni siti scommesse, ma la nostra prima scelta rimane Bwin.

Questo bookmaker riesce a sopravanzare tutti gli altri per via del suo bonus di benvenuto molto ricco, un catalogo completo e variegato, ed un’assistenza clienti molto efficiente.

Anche gli altri siti scommesse, però, possono riservarti dei vantaggi speciali, per cui non perdere di vista queste informazioni!

Gioca in maniera responsabile, non puntare più di quanto puoi permetterti e… divertiti!

