VIDEO | Roma, 10mila in festa all’Eur per salutare Dybala: “Essere qui è speciale”

ROMA – Un fiume giallorosso in festa. Più di 10 mila tifosi hanno festeggiato il nuovo acquisto della Roma, Paulo Dybala, al Palazzo della Civiltà Italiana dell’Eur. Un evento, senza precedenti nella storia giallorossa fuori dallo stadio Olimpico o da Trigoria, per presentare al pubblico l’attaccante argentino.

Alle 21 (orario scelto non a caso visto il numero che porterà sulla maglia) sono state proposte sui maxischermi le immagini dei primi contatti con la sua nuova squadra.

Poi giochi di luci sono stati proiettati sul Colosseo quadrato e subito dopo ‘La Joya’ ha preso la parola per salutare i tifosi: “Ero molto curioso di conoscervi, ho giocato tante volte contro la Roma ed è sempre stato difficile. Oggi mi viene voglia di entrare all’Olimpico con voi sotto la curva. Essere qui in questa città con questa maglia credo sia una cosa molto speciale. Mi immagino un derby bellissimo. Ora sarà importante rimettermi in forma velocemente per dare allegria a questo pubblico“.

