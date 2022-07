“Torni subito a bordo, cazzo”: e il capitano che ‘si mangiò’ Schettino ora lascia la politica

ROMA – Divenne famoso, anzi famosissimo, per quella frase intimata perentoriamente a Schettino durante il naufragio della Costa Concordia, nel 2012: “Torni subito a bordo cazzo!”. ‘Lui’ è Gregorio De Falco, senatore e capitano del Corpo di capitaneria di porto e l’audio della telefonata che fece a Francesco Schettino, che scappava dalla Costa Concordia dopo l’impatto all’isola del Giglio di cui era responsabile, all’epoca fece il giro dei media di tutto il mondo.

Oggi il comandante Del Falco, che era successivamente entrato in politica prima con il Movimento 5 stelle e poi nel Gruppo misto, ha annunciato l’intenzione di abbandonare il Senato e di tornare in servizio come comandante. A fine legislatura, ha spiegato, non si ricandiderà più e rientrerà in servizio: l’annuncio è stato dato questo pomeriggio a Roma nel corso del convegno ‘Marinai e Guarda Coste: guardare al futuro sindacale ancorati alle esperienze del passato’, in corso nel Convento di Santa Maria in piazza della Minerva.

“Ho fatto quello che potevo in questo mandato, meno di quello che volevo, ma ho tentato di servire ancora una volta il mio paese con sacrificio”, ha commentato De Falco.

