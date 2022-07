Covid, il premio Nobel Parisi nello spot sulla quarta dose per gli over 60

ROMA – È da oggi in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile alla vaccinazione anti-Covid con la seconda dose di richiamo. Realizzato dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, lo spot vede la partecipazione straordinaria del Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi.

“Serve la mascherina, ma non basta- spiega Parisi nel video- Proviamo a semplificare un problema complesso, ci sono 4 punti: la quarta dose riporta la protezione a un livello più alto; non sappiamo se e quando potremmo essere contagiati; ma sappiamo certamente che il vaccino ci protegge dalla malattia grave; quelli che hanno più di 60 anni sono più a rischio. Problema complesso, soluzione semplice”, conclude il premio Nobel.

