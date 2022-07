Tg Ambiente, edizione del 26 luglio 2022

– RIFIUTI, A MILANO CAVA CON 1,5 MLN TON ILLEGALI

Una cava di di sabbia a Nerviano, in provincia di Milano, già sottoposta a sequestro preventivo nel 2021, utilizzata per smaltire illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti terrosi e da demolizione, insieme al materiale che deriva dalla combustione di guaine di cavi elettrici: un’attività altamente inquinante svolta nella cava stessa per ricavare illegalmente grossi quantitativi di rame, causando però il rilascio di sostanze, anche pericolose, in atmosfera e sul suolo. I rifiuti venivano poi intombati e riutilizzati illecitamente nel sito. Hanno scoperto tutto i Carabinieri Forestali di Milano e Lodi, in un’indagine che ha coinvolto 26 persone e portato a tre arresti domiciliari, un obbligo di dimora e uno di firma, con il sequestro di beni per 16 milioni di euro. I Carabinieri hanno tracciato oltre 800.000 metri cubi di rifiuti terrosi e da demolizione, equivalenti a più un milione e mezzo di tonnellate, smaltiti illecitamente nella cava. Il materiale proveniva da diversi cantieri, non solo dell’area milanese ma anche da altre regioni. Tra questi un significativo illecito smaltimento di rifiuti terrosi e da demolizione anche da cantieri autostradali di Genova Est e dalle opere di risistemazione della centrale termoelettrica di Turbigo, sempre a Milano.

– MANFREDONIA, NUOVO CENTRO SALVA TARTARUGHE LEGAMBIENTE

Inaugurata a Manfredonia la nuova sede del Centro Recupero Tartarughe Marine di Legambiente, e dopo oltre 1600 tartarughe marine curate e rilasciate in natura negli ultimi 10 anni ora sarà possibile fare ancora di più e meglio. Più grande e confortevole, moderno e tecnologicamente avanzato, il nuovo “ospedale” per la cura a 360° di questi splendidi animali diverrà anche polo didattico per le scuole, la comunità locale e i turisti con tante iniziative per scoprire il mondo delle tartarughe marine e più in generale l’ambiente e gli ecosistemi marini. Per festeggiare al meglio l’apertura del centro c’è stata la liberazione in mare della bellissima tartaruga LIFE, una femmina adulta catturata accidentalmente nei giorni scorsi da una rete a strascico oltre 3 miglia a largo di Ippocampo, a Manfredonia, che presentava qualche problema di immersione risolto poi con facilità. LIFE è stata la prima tartaruga a “nuotare” nelle nuove vasche del Centro e pur riprendendo il mare sarà sempre sotto gli occhi dei ricarcatori perché, grazie alla collaborazione del Dipartimento di Biologia dell’università di Pisa, il trasmettitore satellitare di cui è stata dotata ci permetterà di seguire in tempo reale i suoi spostamenti, aiutandoci a conoscere sempre meglio le esigenze e le abitudini di questi straordinari animali marini.

– SEA SHEPHERD IN AZIONE A TUTELA DEL MEDITERRANEO

Una due giorni per parlare di consapevolezza ambientale, dell’impegno in prima persona e per illustrare progetti dai quali potrebbe dipendere il futuro dei nostri mari. Tappa romana per il lungo Tour estivo italoiano dei due Capitani di Sea Shepherd, l’organizzazione da decenni in prima linea nella tutela ambientale. Alex Cornelissen e Peter Hammarstedt hanno incontrato volontari, giornalisti e simpatizzanti per parlare di Sea Shepherd, delle campagne in corso ma soprattutto della necessità di intervenire immediatamente per mettere fine al processo di desertificazione degli oceani. Costituita nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani nel mondo intero, al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie marine. Ad oggi Sea Shepherd è un movimento mondiale con entità nazionali e regionali indipendenti che operano in oltre 20 paesi. Tre le missioni specifiche per il Mediterraneo di Sea Shepherd: Operazione SISO, a protezione del delicato ecosistema delle isole Eolie dalla pesca illegale; Operazione Siracusa, pattugliamento delle coste dell’area marina protetta del Plemmirio per cogliere sul fatto i pescatori di frodo; Anguilla Campaign, per puntare i riflettori sulle condizioni che minacciano l’esistenza di questa importante specie, inserita dal 2009 nella Lista Rossa della IUCN e classificata come a rischio critico; Jairo Med, per proteggere la popolazione di tartarughe marine nel Mar Mediterraneo, e Ghostnet Campaign, per rimuovere le attrezzature da pesca abbandonate e derivanti.

– AL VIA PARTNERSHIP FRECCIAROSSA E SCUDERIA FERRARI

Due simboli dell’Alta velocità, stradale e ferroviaria, e dello stile italiano si uniscono. Al via la partnership tra Frecciarossa e Scuderia Ferrari, all’insegna della tecnologia e dell’innovazione nel campo dei motori e della velocità italiani. Espressione del made in Italy, Scuderia Ferrari e Frecciarossa sono due eccellenze che hanno in comune la velocità, l’alta ingegneria e il rosso, colore che contraddistingue sia il treno alta velocità sia le monoposto della Scuderia Italiana più famosa al mondo. Nel ruolo di Official Partner di Scuderia Ferrari, il Frecciarossa sottolinea il suo ruolo di leader nei collegamenti ad alta velocità in Italia e prosegue nella condivisione del suo know-how e dei livelli di servizio italiani anche in Europa, sempre più considerata il mercato domestico di riferimento di Trenitalia e del Gruppo FS Italiane. Con la sua presenza nel mondo dello sport e della cultura Trenitalia la conferma dell’impegno per il sostegno a prestigiosi eventi, sostenendo istituzioni e aziende italiane, e facilitando la mobilità, anche in occasioni di grande richiamo pubblico, con collegamenti nazionali frequenti, capillari e attenti alle esigenze dei passeggeri.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it