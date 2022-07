Su Amazon arriva la serie de ‘Il Signore degli Anelli’ e aumenta l’abbonamento: è polemica sul web

ROMA – Amazon ha annunciato che a partire dal 15 settembre l’abbonamento annuale aumenterà, passando dagli attuali 36 euro a 49,90. Un rincaro importante che ha generato molto malcontento, soprattutto sul web. Tanti i cinguettii di disappunto su Twitter, e tra questi ce ne sono molti che sottolineano come l’aumento del tariffario coincida stranamente con l’arrivo dell’attesissima serie ‘Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere’ sulla piattaforma streaming del colosso americano.

Il 2 settembre infatti sbarcherà su Prime Video il prequel della celebre saga tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien e portata al cinema da Peter Jackson. Pochi giorni fa al Comic-Con di San Diego i creatori della serie e il cast hanno presentato le prime immagini della serie ai fan in visibilio. Lo stesso è accaduto oltreoceano, grazie al trailer che ha incantato i tanti fan italiani della saga. Oggi però la notizia del rincaro di Amazon rende tutto meno magico.

RINCARO AMAZON, I TWEET DEI FAN DE ‘IL SIGNORE DEGLI ANELLI’

“Annuncio #LOTR e poi aumento del 40%: un genio del marketing”, scrive un utente su Twitter. “Non ho capito #AmazonPrime ma #LOTR devo pagarlo tutto io col mio abbonamento vecchio di dieci anni? chiedo”, puntualizza un secondo. “In pratica Amazon ci sta chiedendo di fare la colletta per pagare Il signore degli anelli”, si legge in un altro cinguettio. C’è però anche chi tentenna: “Nonostante l’aumento sarà difficile resistere ad #AmazonPrime ora che partirà la serie su #LOTR“.

In pratica Amazon ci sta chiedendo di fare la colletta per pagare Il signore degli anelli.#AmazonPrime #LOTR — Pierpaolo Episcopo (@p_episcopo) July 26, 2022

annuncio #LOTR e poi aumento del 40%: un genio del marketing #AmazonPrime — Frank the tank (@ftk33333) July 26, 2022

non ho capito #AmazonPrime ma #LOTR devo pagarlo tutto io col mio abbonamento vecchio di dieci anni?

chiedo — Frank the tank (@ftk33333) July 26, 2022

Nonostante l'aumento sarà difficile resistere ad #AmazonPrime ora che partirà la serie su #LOTR 🙄 — Iscan Nadore (@iscannadore) July 26, 2022

DI COSA PARLA LA SERIE ‘IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE’

‘Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere’ di Prime Video porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in ‘ Lo Hobbit’ e ‘Il Signore degli Anelli ’di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori nell’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista con J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

