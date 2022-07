Lo sport vola: sconti sui biglietti aerei di Ita per nove milioni di tesserati

ROMA – Sconti e agevolazioni per far ‘muovere’ ancora di più 9 milioni di sportivi praticanti italiani. Con l’accordo presentato oggi, Sport e Salute e Ita Airways fanno gioco di squadra per supportare la comunità sportiva di base e sostenerla nell’impegno tra viaggi e trasferimenti: grazie alla convenzione, infatti, federazioni, società e organismi sportivi avranno uno sconto del 20% sui biglietti aerei individuali in classe economica per le tratte nazionali e internazionali e del 10% per i viaggi intercontinentali.

LAZZERINI (ITA): “AGEVOLAZIONI ANCHE SU VOLI CHARTER”

“Con Sport e Salute abbiamo un accordo di spirito e di valori, abbiamo l’azzurro dappertutto, dalla livrea al nome, preso proprio dalla sigla utilizzata per lo sport”, spiega Fabio Lazzerini, ad e dg di Ita Airways. “Siamo nati guardando a questo mondo e identificandoci nei suoi valori, nel fatto che bisogna amare la competizione e non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna vincere rispettando l’avversario e dimostrando di essere i migliori”.

Ma la partnership ha anche una valenza commerciale: “Sport e Salute rappresenta una porta aperta su un mondo di 9 milioni di tesserati e iscritti: a loro offriamo le tariffe scontate e agevolazioni sulla parte charter. Inoltre, abbiamo lanciato un programma fedeltà completamente nuovo, più moderno ed efficace rispetto alle MilleMiglia Alitalia, in cui Sport e Salute ha diritto a 50 fasce executive, la soglia più alta. L’accordo arriva dopo mesi di negoziazione ma è solo l’inizio per conoscerci ancora meglio”, ha concluso Lazzerini.

COZZOLI (SPORT E SALUTE): “OPERAZIONE WIN-WIN”

L’accordo con Ita è “strategico e molto importante per lo sport italiano”, conferma il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, perché “oggi supportiamo il settore di base con una partnership cui tenevamo molto e che si sta finalmente concretizzando. Abbiamo un’anima sociale, perché siamo i paladini dello sport di base, ma anche industriale: dunque in questo modo chiudiamo il cerchio del pacchetto mobilità per il mondo dello sport”.

Cozzoli la chiama “un’operazione win-win, cui speriamo magari di affiancare in futuro campagne di sensibilizzazione partendo da una base comune di supporto e sostegno al mondo sportivo italiano”, ha concluso l’ad.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it