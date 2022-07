Chiesa gremita per i funerali di Luca Serianni, la nipote: “Maestro di vita, rimarrà per sempre”

ROMA – Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Luca Serianni all’uscita della chiesa di Santa Maria Regina Pacis, a Ostia, dove oggi si sono svolti i funerali del noto linguista morto giovedì scorso a 74 anni, dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Presenti centinaia di persone, tra ex allievi ed allieve, colleghi, amici e autorità, che hanno voluto dare l’ultimo saluto al celebre linguista. Il feretro di Serianni sarà tumulato nella tomba di famiglia ad Ascoli Piceno.

LEGGI ANCHE: Il ricordo di Luca Serianni, la nipote Elena: “Era un uomo d’altri tempi ma anche moderno”

LEGGI ANCHE: L’Università Sapienza saluta Serianni, anche Mattarella alla camera ardente

LA NIPOTE: “MAESTRO DI VITA PER TUTTI, RIMARRÀ PER SEMPRE“

“È stato un maestro di vita per tutti, rimarrà per sempre”. Così Elena Serianni, nipote del linguista, parlando oggi con i giornalisti al termine del rito funebre di suo zio.

“Quello che ho visto è stato un affetto sincero da parte di tutti- ha proseguito Elena Serianni- da parte dei suoi allievi, ma anche di chi non lo ha avuto direttamente come insegnante”.

FALCONI (MUNICIPIO X): “DEDICHEREMO A SERIANNI LA VIA VICINO AL POLO UNIVERSITARIO“

“Dedicheremo sicuramente un’area a Luca Serianni. I consiglieri stanno già discutendo su come onorare questo grande uomo, lo approfondiremo domani. A me piacerebbe molto dedicargli una via vicino al nostro Polo Universitario, che possa essere anche un augurio di crescita”. Così Mario Falconi, presidente del Municipio X di Roma, intervistato dalla Dire in occasione dei funerali del linguista.

“Sono venuto qui con orgoglio, alle esequie di questo grande uomo- ha proseguito Falconi- perché il professor Serianni era un nostro concittadino. Oltre ad aver tramandato i suoi insegnamenti ai tanti allievi che lo hanno seguito, lui ci ha insegnato anche ad essere più disponibili e ad aiutare gli altri. Spero che il suo monito rimanga e che sia tramandato alle future generazioni, perché avremmo una società migliore. Credo che lui vorrebbe questo, che noi tutti ci occupassimo un po’ di più di chi ha bisogno e di aiutare i giovani a crescere”.

TRIFONE (TOR VERGATA): “UN SECONDO PADRE PER TUTTI“

“Oggi abbiamo celebrato un grande professore, un grande maestro e un grande uomo”. Così il professor Pietro Trifone, ordinario di Linguistica italiana all’Università Tor Vergata di Roma, ricorda con la Dire il suo amico Luca Serianni, al termine del rito funebre.

“Solo qualche giorno fa gli ho detto ‘Ciao Luca, ci vediamo al mare’- ha raccontato Trifone- e credo che questo dica molto sulla profondità del mio dolore in questo momento. Sentiremo molto la mancanza di un grande maestro, che ha formato decine di altri docenti e che soprattutto è stato un secondo padre per tutti, perché ha saputo dare consigli e orientare alcune persone che magari avevano incertezze sulla direzione da intraprendere“. E tutto questo, secondo Trifone, spiega la “grande folla che oggi ha seguito la cerimonia”, ha concluso.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it