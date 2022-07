Harry Styles canta ‘Se telefonando’ di Mina e infiamma Bologna

ROMA – Dopo un’attesa di due anni, il ‘Love on tour’ di Harry Styles è arrivato a Bologna con la prima delle due tappe italiane sold out. Il cantante ha infiammato il pubblico dell’Unipol Arena, proponendo alcuni dei suoi più grandi successi, oltre che esibendosi sulle note dei brani del suo ultimo album, ‘Harry’s House’. Nel corso del concerto, Harry si è anche concesso un momento da dedicare all’Italia, rivolgendo un ringraziamento, rigorosamente in italiano, al nostro Paese.

HARRY STYLES CANTA ‘SE TELEFONANDO’

In occasione della prima data italiana, Harry Styles ha voluto sorprendere il suo pubblico con un regalo speciale. Il cantante ha intonato a sorpresa ‘Se telefonando’ di Mina, unendo tutta l’Unipol Arena in unico coro. Harry è atteso questa sera a Torino per la seconda data italiana del ‘Love on tour’.

noi stavamo semplicemente chiedendo Medicine e niente, se n’è uscito con “se telefonando”

