A Bologna il caldo non dà tregua: nei prossimi giorni previsti 35 gradi

BOLOGNA – Domani e mercoledì, a Bologna e nei comuni limitrofi, è in arrivo un’altra ondata di calore, con temperature che potrebbero raggiungere i 35 gradi. Lo annuncia l’Ausl avvisando che si potrebbero verificare possibili disagi per i cittadini del capoluogo e di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena. L’Azienda sanitaria, così come previsto dal piano per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, attivo dallo scorso 17 maggio per i successivi quattro mesi, ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana, oltre agli Hub e ai centri vaccinali interessati.