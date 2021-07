D’Amato: “Escludo la zona gialla per il Lazio”

ROMA – Per il momento il Lazio non corre il rischio di finire in zona gialla.

“Escludo il Lazio in zona gialla perché siamo molto lontani dai parametri della zona gialla e anche il livello oggi dell’occupazione di posti letto e di terapie intensive è un livello 10-12 volte inferiore rispetto al target nazionale che è stato dato“, spiega l’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato, a margine di un evento per la la consegna delle benemerenze agli operatori dell’Ares 118, a Roma.

“Sicuramente bisogna correre con la vaccinazione. Noi siamo la prima regione italiana a raggiungere l’obiettivo del 70% di vaccinati con doppia dose l’8 di agosto- aggiunge l’assessore-. Entro la fine di agosto raggiungeremo l’80%”.

