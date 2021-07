Ex Ilva, reintegrato operaio licenziato per post social: “Ho avvisato tutti, anche Tognazzi e Ferilli”

BARI – “Ho avvisato tutti: Richy Tognazzi, Simona Izzo e Sabrina Ferilli. Era il minimo che potessi fare dopo tutto quello che loro hanno fatto per me”. Così, alla Dire, con voce emozionata, Riccardo Cristello spiega cosa ha fatto subito aver saputo che il giudice del lavoro aveva disposto il suo reintegro in fabbrica dopo il licenziamento avvenuto quattro mesi fa per aver condiviso su Facebook un post che invitava a seguire la fiction “Svegliati amore mio” basato sulla storia di una bimba malata a causa delle emissioni inquinanti di una fabbrica. A interpretare il ruolo della madre della piccolo era l’attrice romana diretta da Tognazzi.

L’operaio, 45enne di Taranto e papà di due figlie, è pronto a tornare a lavoro: “questi 4 mesi sono stati lunghissimi e non vedo l’ora di rientrare in fabbrica”, dice. La sentenza del giudice “è un pericolo scampato. Quando ho perso il lavoro ho pensato alle mie bambine. Mi sono chiesto tante volte come avrei potuto aiutarle a realizzare i loro sogni, come avrei potuto garantire un futuro alla mia famiglia. Sono stato malissimo. Ora tiro un sospiro di sollievo”.

Con ogni probabilità, Cristello tornerà in amministrazione “lì dove ero finito prima di essere licenziato e dopo venti anni passati nei magazzini della fabbrica. Il compito che mi è stato assegnato è controllore costi”. “Spero di rientrare quanto prima – aggiunge Cristello – forse dovrò rifare le visite mediche e poi finalmente tornerò a lavoro”.