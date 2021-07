Tokyo 2020, per Pellegrini semifinale sofferta: “Domani una scalata”

TOKYO – In semifinale ma con enorme sofferenza. Federica Pellegrini avanza nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: passaggio del turno con 15esimo tempo per lei, 1’57″33. E’ stata una gara “molto faticosa da subito, mi è sembrato di entrare in gara molto rallentata e di fare più fatica di quanto stavo facendo- ha raccontato la Divina ai microfoni della Rai- però adesso bisognerà cambiare registro e lottare da una corsia laterale. Domani sarà una scalata molto difficile ma ci proviamo fino alla fine”.

Pellegrini ha spiegato che “questa per la prima volta è stata una vigilia abbastanza serena e tranquilla, mi sono preparata bene e vorrei continuare a fare bene. È una grande soddisfazione essere qui”. Le semifinali sono in programma domani alle 3.30 italiane.