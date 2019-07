La morte di Andrea Camilleri ha inevitabilmente spinto i lettori, e non solo, a riscoprire i suoi libri, anche quelli di molto tempo fa, per ritrovare la forza della sua voce e delle sue idee, per non lasciarlo andare ancora. La classifica di questa settimana è dunque dominata dallo scrittore siciliano, con ben cinque titoli nei primi venti posti. L’ultima indagine del commissario Montalbano batte in prima posizione il vincitore del Premio Strega, Antonio Scurati, che con il suo ‘M. Il figlio del secolo’ ha venduto oltre duecentocinquantamila copie. Due i libri di Georges Simenon in classifica: ‘Marie la strabica’ e il reportage di viaggio ‘Il Mediterraneo in barca’, entrambi editi da Adelphi. Sempre di Adelphi l’unica new entry: ‘La ragazza del Kyushu’ di Matsumoto Seicho. Invariate le altre posizioni, da Auci a Winslow, da Markaris a Tonelli e Carofiglio.