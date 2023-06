Salvini porta influencer e youtuber al ministero: “Ci aiutino a parlare di prudenza sulle strade”

ROMA – “Oggi pomeriggio abbiamo invitato al ministero influencer e YouTuber. Ne avevamo invitato 2-3 e hanno aderito quasi in 20, che hanno milioni di ragazzi che li seguono“. Motivo? Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto loro “di darci una mano per parlare di educazione stradale, di prudenza, e sicurezza. Il nuovo codice ha bisogno di entrare non solo nella norma ma anche nella testa e nel cuore dei ragazzi di 15-16 anni”. Salvini lo ha spiegato a margine della presentazione del Progetto “Prima Stazione di Rifornimento a idrogeno a Roma”.

“Anche i social si possono usare in maniera intelligente e non in maniera demenziale e conto che ragazze e ragazzi che vengono oggi gratuitamente ci possano dare una mano a entrare in tante scuole”, ha aggiunto ricordando l’incidente di Casal Palocco dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni, Manuel, ricordato ieri con una fiaccolata.

