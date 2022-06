MotoGp, ad Assen vince Bagnaia. Secondo Bezzecchi, Quartararo cade

(Foto Ducati)

ROMA – Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Olanda in MotoGp. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto sul traguardo Marco Bezzecchi con la Ducati del team Mooney VR46 e Maverick Vinales su Aprilia. Fuori il campione del mondo Fabio Quartararo, protagonista di due cadute dopo aver provato a rimettere in pista la sua Yamaha.

Ha imparato la lezione. A memoria. ‘Pecco’ non solo finisce la gara (speranza annunciata alla vigilia con un pizzico di ironia) ma è promosso con 30 e lode all’Università di Assen, con il Gran Premio dominato dal primo giro e la scivolata amara del Sachsenring di una settimana fa messa definitivamente in archivio. Dalla furia in Germania alla furia tutta agonistica in Olanda, a pista prenotata già ieri con la pole e il nuovo record del tracciato.

Il pilota della Ducati, al settimo trionfo nella classe regina, approfitta alla grande della giornata no di Fabio Quartararo. Stavolta è il campione del mondo a sbagliare e dopo pochi giri tocca Aleix Espargarò nel tentativo di passarlo alla curva 5 (la stessa dove qualche minuto più tardi finisce giù anche Morbidelli). I due rientrano in pista per riprovarci ma mentre lo spagnolo dell’Aprilia recupera fino a sfiorare il podio dalla 15esima posizione, il francese viene letteralmente disarcionato dalla sua Yamaha a 14 giri dalla fine.

Un colpo di scena che in chiave Mondiale si traduce così: Pecco c’è ancora, si prende 25 punti preziosissimi per la classifica e il morale anche se le lunghezze di distacco dal ‘Diablo’ sono ben 66 (quota 106 per il ducatista). Ma ora c’è la pausa, si va in vacanza fino al 7 agosto quando la caccia ripartirà da Silverstone.

Sorride Aleix Espargarò, quarto nell’impresa di Assen, e primo inseguitore di Quartararo che ora è lassù ma la fuga è ridotta a 21 punti di vantaggio (172 contro 151). La giornata capolavoro dell’Italia è completata dall’impresa del rookie Marco Bezzecchi: il pilota del team di Valentino Rossi centra il suo primo podio in top class. Chiudono i primi 10 Brad Binder, Miller, Martin, Mir, Oliveira e Rins.

LA GIOIA DI PECCO: “SE ABBIAMO VINTO QUI, SIAMO FORTI”

“È stata una gara molto lunga, la prima volta che ho guardato quanti giri mancavano, ce n’erano ancora 24… Bene così, dopo due gare complicate. Non è stato semplice questo week-end ma abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Mi sono spaventato per un po’ di pioggia a metà gara, ma aver vinto qui significa che siamo davvero forti”. Così Pecco Bagnaia dopo la vittoria ad Assen.

“Oggi dovevamo vincere ma mi sono divertito tantissimo, è stato bello e speciale – spiega Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – So di essere veloce e di avere la possibilità di lottare per il podio ma nelle ultime gare facevamo un grande lavoro e poi succedeva qualcosa o sbagliavo io. Oggi ero terrorizzato dall’idea di commettere un errore, di sbagliare ancora. Mentre ora andare in vacanza con questa vittoria è un gran sollievo”, conclude il pilota della Ducati.

BEZZECCHI INCREDULO: “VADO IN VACANZA FELICE”

È felicissimo anche Marco Bezzecchi per il secondo posto conquistato in Olanda: “Non ho parole, è fantastico aver reso questa gara possibile: il team ha lavorato benissimo, ha fatto qualcosa di incredibile e questo risultato è tutto per i ragazzi e per la mia famiglia. Ora posso andare in vacanza felice”.

LA CLASSIFICA PILOTI

Quartararo (Yamaha) – 172 A. Espargarò (Aprilia) – 151 Zarco (Ducati) – 114 Bagnaia (Ducati) – 106 Bastianini (Ducati) – 105 B. Binder (KTM) – 93 Miller (Ducati) – 91 Mir (Suzuki) – 77 Rins (Suzuki) – 75 Oliveira (KTM) – 71 Martin (Ducati) – 70 Vinales (Aprilia) – 62 M. Marquez (Honda) – 60 Bezzecchi (Ducati) – 55 Marini (Ducati) – 52 Nakagami (Honda) – 42 P. Espargarò (Honda) – 40 A. Marquez (Honda) – 27 Morbidelli (Yamaha) – 25 Di Giannantonio (Ducati) – 18 D. Binder (Yamaha) – 10 Dovizioso (Yamaha) – 10 Gardner (KTM) – 9 Fernandez (KTM) – 5

