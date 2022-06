In Vda audizioni su piano salute e benessere sociale

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 26 giu. – Il 15 giugno, in quinta commissione Servizi sociali del Consiglio Valle, si sono svolte le audizioni sulla proposta di Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025. È stata sentita la direzione strategica dell’azienda Usl rappresentata dal direttore generale Massimo Uberti e dal direttore sanitario Guido Giardini e dal direttore amministrativo Marco Ottonello. È stato un “momento di approfondimento particolarmente interessante per tutti i commissari- ha spiegato il vicepresidente della commissione Claudio Restano- abbiamo chiesto la disponibilità alla direzione strategica dell’Usl di essere sentita nuovamente al termine del ciclo di audizioni, che coinvolgeranno nelle prossime settimane i sindacati di categoria e i rappresentanti delle professioni sanitarie”. Per Restano, “c’è la necessità di fare un percorso di confronto con tutti i soggetti interessati perché si tratta del più importante strumento di programmazione socio-sanitario che disegnerà la sanità valdostana dei prossimi anni”.

