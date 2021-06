Caveri: “Continuità per le società funiviarie in Valle d’Aosta”

AOSTA – “Abbiamo scelto la continuità, in questa fase, in un settore che è stato colpito più di altri dalle chiusure dovute alla pandemia”. Lo dice alla ‘Dire’ Luciano Caveri, assessore regionale alle Partecipate, dopo che il consiglio di amministrazione della Finaosta, la finanziaria regionale, ha indicato i nomi dei vertici della Cervino spa, della Pila Spa e della Courmayeur Mont Blanc Funivie Spa.

Nelle tre società degli impianti di risalita, nelle quali la maggioranza delle quote societarie è in capo alla Regione tramite la sua finanziaria, sono stati confermati Herbert Tovagliari, Davide Vuillermoz Curiat e Giachino Gobbi. “Il settore funiviario è uno di quelli che più necessità di riflessioni strategiche per il futuro”, aggiunge l’assessore.