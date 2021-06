I sindacati scendono in piazza, Landini: “Stop ai licenziamenti, no a ulteriori fratture sociali”

ROMA – “Oggi chiediamo la proroga del blocco” dei licenziamenti “e chiediamo che il governo faccia questo atto di attenzione verso il mondo del lavoro. E’ il momento di unire, non di dividere e non è il momento di ulteriori fratture sociali”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini a margine della mobilitazione promossa dai sindacati confederali che oggi scendono in piazza in tre piazze d’Italia, Torino, Bari e Firenze.

LANDINI AL GOVERNO: SE NON CI ASCOLTANO, ANDREMO AVANTI

“Vogliamo portare a casa il risultato, non siamo disposti ad accettare un peggioramento. Lo sappiano”, ha proseguito Landini concludendo la manifestazione a Torino. “Se non ci ascoltano, non ci fermiamo qui, uniti andremo avanti fino a quando non lo avremo ottenuto. Nord, Centro e Sud devono essere uniti nella lotta perché la divisione è quella che pagheremmo cara se passa. Non dobbiamo accettare, ma combattere che le persone siano costrette per lavorare a cedere ai ricatti o competere fra di loro. Per questo oggi era ora di prendersi la piazza e dire che il Paese cambia solo lo fa insieme al lavoro”.