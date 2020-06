Venezia, pronta la ciclabile a sbalzo su ponte della Libertà

VENEZIA – Il nuovo tratto di pista ciclopedonale a sbalzo sul ponte della Libertà, che collega Venezia alla terraferma, è pronto. Ad inaugurarlo, questa mattina, l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, e l’assessore all’Urbanistica, Renato Boraso. “Con quest’opera mettiamo in sicurezza una parte importante della pista ciclabile a sbalzo lungo il ponte della Libertà. Si tratta di 170 metri che consentiranno una migliore mobilità, anche con l’uso dei mezzi messi a disposizione dal Comune attraverso il servizio di bike sharing“, afferma Boraso.

“Possono sembrare pochi 170 metri, ma in realtà sono fondamentali visto l’uso che i cittadini fanno di questa pista ciclabile e rappresentano un importante servizio per mettere in collegamento due punti essenziali per la mobilità cittadina, consentendo a chi si sposta da Mestre a Venezia di farlo in totale sicurezza“, aggiunge Zaccariotto.

L’intervento rientra nel più ampio progetto da 1,5 milioni di euro dei lavori di collegamento tra via Torino e il parco San Giuliano, interamente finanziati con fondi Pon Metro, Programma operativo nazionale per le Città metropolitane.