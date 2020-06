VIDEO | Revocata la zona rossa a Palmi, il sindaco: “Da oggi si riparte”

REGGIO CALABRIA – “Da questo pomeriggio, a partire dalle 14, si riparte”. Cosi’ il sindaco di Palmi (Reggio Calabria) Giuseppe Ranuccio commenta la revoca della zona rossa disposta dalla Regione Calabria a seguito del verificarsi di 8 casi di Covid-19 sul territorio comunale. “Grazie ai residenti della Tonnara, dei quartieri marittimi e grazie ai cittadini tutti per l’alto senso di responsabilita’ dimostrato in questi giorni – ha aggiunto il sindaco di Palmi – un sentito ringraziamento anche alle forze dell’ordine, alla protezione civile, all’Asp, alla Regione Calabria e alla Prefettura. Missione compiuta, si riparte”. Nei giorni scorsi gli esami con il test del tampone, effettuati sui residenti dei quartieri interessati, non hanno registrato ulteriori positivita’.